Der Osnabrücker Unternehmer Helmut Münnich gehört neuerdings dem Präsidium des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen an (BGA). Foto: Großhandelsverband im Wirtschaftsbereich Osnabrück-Emsland

Osnabrück/Berlin. Der Osnabrücker Unternehmer Helmut Münnich ist in das Präsidium des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) gewählt worden. Münnich führt den Technikhandel A. Brickwedde mit Hauptsitz in Osnabrück in vierter Generation.