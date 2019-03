Bayer droht ein Desaster

Osnabrück. Was hat Bayer sich da angetan? Die Übernahme des Glyphosatherstellers Monsanto hat für die Leverkusener das Zeug zum Desaster, das hat die jüngste Niederlage vor Gericht einmal mehr gezeigt.

Es wäre nicht das erste Mal, dass sich ein deutscher Konzern an der Übernahme eines US-Rivalen verhebt: Man denke an Daimlers missglückte Fusion mit Chrysler. Eine „Hochzeit im Himmel“ hatte der damalige Daimler-Chef Jürgen Schrempp versprochen – nach neun Jahren stand dann die Scheidung an.

Mit Bayer und Monsanto muss es nicht so kommen. Ernährung ist ein Wachstumsgeschäft und Bayer war gut beraten, sich hier besser aufzustellen. Auch war die Gelegenheit für einen Kauf auf Pump dank niedriger Zinsen gut. Warum aber ausgerechnet den berüchtigten Monsanto-Konzern schlucken, der voller Risiken steckt? Alles hängt nun vom weiteren Verlauf des Prozesses in den USA ab. Im schlimmsten Fall drohen Bayer Milliardenkosten – hier hört der Spaß für die Aktionäre auf. Sie haben bereits gestern mit Panikverkäufen ein deutliches Urteil über den Deal gefällt.

Für Bayer-Chef Werner Baumann dürfte es eng werden. Statt sein Lebenswerk zu krönen, muss er Schadensbegrenzung betreiben. Und wenn es richtig dicke kommt für den Konzern, wird der Chef seinen Hut nehmen müssen.