5G-Auktion: Kampf den weißen Flecken

Osnabrück. Auf dem Weg in die digitale Zukunft steht Deutschland vor einem wichtigen Schritt. Die Versteigerung der 5G-Frequenzen ist mit hohen Auflagen für die Netzbetreiber versehen. Auf lange Sicht werden auch die weißen Flecken auf dem Land verschwinden müssen.

Kein Zweifel: Das Mobilfunknetz in Deutschland befindet sich in einem erbärmlichen Zustand. Funklöcher selbst entlang wichtiger Verkehrsrouten sind keine Seltenheit – für ein modernes Industrieland einfach peinlich. Umso besser, wenn die Netzbetreiber im Zuge der 5G-Frequenzauktion verpflichtet werden, Masten an den Autobahnen, Bundesstraßen und wichtigen Zugstrecken aufzustellen.

Und was ist mit dem ländlichen Raum? Unvergessen der Satz der Bundesforschungsministerin Anja Karliczek, 5G brauche man nicht „an jeder Milchkanne“. Sie irrt sich. Auf lange Sicht wird kein Weg daran vorbeiführen, 5G auch in ländlichen Gebieten einzuführen. Nicht nur deshalb, weil es auch dort Industriebetriebe gibt, die vom extrem schnellen Netz profitieren würden. Vor allem die Landwirtschaft wird auf das schnelle Netz nicht verzichten können. Ein Landmaschinenhersteller ist bereits dazu übergegangen, selbst Sendemasten aufzustellen, um seinen Kunden „Smart Farming“ zu ermöglichen. Irre.

Langfristig müssen die weißen Flecken auf dem Land verschwinden. Das lässt sich nicht mit der Brechstange erzwingen, zumal die aktuell versteigerten Frequenzen für den Ausbau in der Fläche ungeeignet sind. Aber spätestens dann, wenn passende Frequenzen frei werden, muss sich etwas tun.