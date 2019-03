Hannover. Die angeschlagene Norddeutsche Landesbank soll sich zu einem profitablen Geldinstitut schrumpfen. Doch am Konzept gibt es Zweifel.

Die Norddeutsche Landesbank (NordLB) will am 4. April in Hannover ihre Bilanz vorlegen. Ob an diesem Tag auch das neue Geschäftsmodell des angeschlagenen Kreditinstituts vorgestellt werden soll, ist noch offen. Zwar will die Bank Berichten zufolge tags zuvor ihre Pläne für einen radikalen Umbau der Europäischen Zentralbank (EZB) präsentieren, die die Hilfen für den Bankumbau absegnen muss. Doch ob die zufrieden ist, gilt noch nicht als sicher. So berichtet das Politikmagazin „Rundblick“, dass das Agieren Niedersachsens bei den verbliebenen Schiffskrediten von der EU-Kommission hinterfragt werden könnte.

Wohin mit den Schiffskrediten?

Tatsächlich gibt es viele Fragen zu den Schiffskrediten, nicht nur bei der EZB: Viele Reeder und auch CDU-Wirtschaftsminister Bernd Althusmann sorgen sich vor einem zu schnellen Verkauf der verbleibenden Forderungen. Die Sorge: Gerät auch das letzte milliardenschwere Paket in die Hände von abwickelnden Finanzinvestoren, könnte das hiesigen Reedern den Garaus machen. Finanzminister Reinhold Hilbers (auch CDU) hingegen drängt auf ein schnelles Abschmelzen der Kredite, um die Risiken aus der Bankbilanz zu tilgen. Ein denkbares Modell: Die Bad Bank der früheren HSH Nordbank könnte die Kredite abwickeln.

Ein Widerspruch? Auf eine parlamentarische Anfrage der FDP räumt die Landesregierung ein, dass es „weder eine ressortübergreifende Strategie“ gebe noch „Absprachen“ zwischen Ressorts getroffen worden seien. Man stehe allerdings in engem Austausch. Für die Hafenpolitikerin FDP-Fraktion, Hilgriet Eilers, ist das zu wenig. Hilbers und Althusmann „schüren damit die Sorgen, die seitens der Reedereien bestehen. Es besteht die Befürchtung, dass Standorte gefährdet sein könnten, wenn die Kredite seitens des Investors fällig gestellt würden“.

Wer ist schuld an der Schieflage?

Auch bei den Grünen herrschen Zweifel, dass die neue NordLB wie geplant funktioniert. Es gebe viele offene Fragen, sagte Fraktions-Finanzexperte Stefan Wenzel: Noch sei unklar, wie das neue Geschäftsmodell aussehen solle und wie groß die Gefahr einer neuen Schieflage sei. Die Grünen wollen zudem wissen, wie die Bank in der Vergangenheit überhaupt so viele Schiffskredite anhäufen konnte, dass es die NordLB in ihrer Existenz bedrohen konnte. „Zumal diese Kredite offenbar nicht der regionalen Wirtschaft zu Gute kamen, sondern der Finanzierung von Schiffen diente, die größtenteils in Südkorea und China gebaut wurden und unter Billigflagge gefahren sind“, sagte Wenzel.