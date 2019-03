Im Osnabrücker VW-Werk sind rund 2350 Mitarbeiter beschäftigt, die eine Erfolgsbeteiligung von 2393 Euro erhalten. Foto: David Ebener

Osnabrück. Die Mitarbeiter im VW-Werk Osnabrück erhalten in diesem Jahr eine Erfolgsprämie von knapp 2400 Euro. Das ist deutlich mehr als im Vorjahr – aber nicht so viel wie die Mitarbeiter der Volkswagen AG an anderen Standorten erhalten.