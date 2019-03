"Equal Pay Day": Das Märchen von der Diskriminierung

Osnabrück. Frauen verdienen in Deutschland 21 Prozent weniger als Männer – ein Resultat von Diskriminierung und ein klarer Fall für den Gesetzgeber? Das sieht zumindest eine bunte Allianz von Politikern, Sozialverbänden und Gewerkschaften so, die alljährlich beim „Equal Pay Day“ für ihre Forderungen trommelt. Wahrer wird das Märchen von der Diskriminierung dadurch allerdings nicht.

Der Gehaltsunterschied kommt durch diverse Faktoren zustande. So ergreifen Frauen häufiger schlechter bezahlte Berufe, arbeiten öfter in Teilzeit und in kleineren Betrieben. Berücksichtigt man diese und weitere Unterschiede, schrumpft der Pay Gap nach aktuellen Berechnungen auf nur noch 2,3 Prozent. Was soll die Politik also tun? Das Grundrecht auf freie Berufswahl abschaffen und mehr Frauen in Ingenieurberufe zwingen?



Entscheidend sind die Erziehungszeiten

Das kann es nicht sein. Der entscheidende Faktor ist ohnehin ein anderer: Es sind die Erziehungszeiten, die Frauen beruflich zurückwerfen. Erst nach der Geburt des ersten Kindes entwickeln sich die Gehälter so richtig auseinander. Fast immer ist es die Mutter, die im Job kürzertritt.

Und das entspricht auch der gesellschaftlichen Erwartung – zumindest im Westen der Republik. Es ist kein Zufall, dass die Lohnlücke im Osten kleiner ausfällt. Rollenmuster sind zählebig. Es gibt deshalb keine Sofortlösung, auch wenn mehr Krippenplätze sicher nicht schaden.