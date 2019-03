Fast sieben Prozent importierter Waren in EU sind gefälscht MEC öffnen

Gefälschte Produkte im Hauptzollamt Bielefeld. Foto: Friso Gentsch

Paris. Die Handtasche einer Luxusmarke für wenige Euro? Da kann 'was nicht stimmen. Und bei anderen Produkten zahlt man eine Menge Geld - und merkt gar nicht, dass man eine Fälschung gekauft hat. So oder so: Der Handel mit gefälschten Produkten ist weltweit ein wachsendes Problem.