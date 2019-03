Computeranimation des batteriebetriebenen Kompakt-SUV mit dem Namen Model Y von Tesla. Foto: Tesla/dpa

Los Angeles. Noch frisch in Erinnerung ist, wie der schwierige Produktionsanlauf beim Model 3 Tesla an den Rand des Abgrunds brachte. Doch kaum haben sich die Wogen geglättet, will Tesla-Chef Elon Musk die Modellpalette erneut erweitern.