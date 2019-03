Essen. Das Drama um den Hambacher Forst, der Kohleausstieg, der Megadeal mit Eon: RWE kämpft an vielen Fronten. Trotz gesunkener Gewinne sieht Vorstandschef Schmitz den Konzern auf gutem Weg. Mit Blick auf den Kohleausstieg warnt er vor Jobverlusten – und fordert Steuermilliarden.

Essen Der Energieversorger RWE treibt seinen Umbau weiter energisch voran. 2019 werde das Jahr, „in dem wir ein neues Kapitel in der Geschichte von RWE schreiben“, sagte Vorstandschef Rolf Martin Schmitz am Donnerstag bei der Präsentation der Jahresbilanz in Essen. RWE ist zum Wandel verdammt, nachdem die Politik zunächst den Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen hat und nun auch das Ende der Kohleverstromung vorantreibt. Nach den Empfehlungen der Kohlekommission soll spätestens 2038 das letzte Braunkohlekraftwerk abgeschaltet werden.

Schmitz betonte, RWE sei zum Kohleausstieg bereit. Allerdings verlangt der Konzernchef dafür von der Politik eine hohe Entschädigung: 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro für jedes Gigawatt Kraftwerksleistung, das vorzeitig vom Netz geht. Der RWE-Chef begründete die Höhe der Forderung mit den Folgen von Kraftwerksabschaltungen auf die Tagebaue. Deshalb müssten die Zahlungen mindestens doppelt so hoch ausfallen wie für die bereits in die Sicherheitsbereitschaft überführten Braunkohlekraftwerke. Im Vergleich zur Ökostromförderung seien die geforderten Summen aber überschaubar, so Schmitz.

Warnung vor Jobverlusten

Nach dem Abschlussbericht der Kohlekommission der Kohlekommission sollen bis 2022 knapp 5 Gigawatt bei Braunkohlekraftwerken vom Netz gehen – 3,1 mehr als bisher geplant. Welche Kraftwerke wann stillgelegt werden, ist Gegenstand von laufenden Gesprächen zwischen RWE und der Bundesregierung. Der RWE-Chef warnte abermals vor Jobverlusten im rheinischen Revier durch den vorgezogenen Kohlausstieg. Es müssten rund 2700 Jobs abgebaut werden.

Für den Erhalt des Hambacher Forstes, für den ein gerichtlicher Rodungsstopp vorliegt, müsse viel Geld gezahlt werden, sagte Schmitz, ohne einen Betrag zu nennen.

Fortschritte beim Deal mit Eon

Unterdessen machen RWE und der Rivale Eon Fortschritte beim Vollzug ihres vor einem Jahr verkündeten Mega-Deals. RWE übernimmt dabei die Ökostromaktivitäten seiner Tochter Innogy und seines Konkurrenten Eon. Im Gegenzug erhält Eon das Netz- und Vertriebsgeschäft von Innogy, was auf eine Zerschlagung des Unternehmens hinausläuft. Mit der Umsetzung des Deals komme man „ausgezeichnet voran“, betonte Schmitz. Zuletzt hatten die EU-Kommission und das Bundeskartellamt RWE die Erlaubnis für eine 16,7-prozentige Beteiligung an Eon erteilt, die Teil des Gesamtpakets ist.

Allerdings sind damit noch nicht alle Hürden überwunden: Die EU-Kommission muss noch prüfen, ob Eon durch die Übernahme des Netzgeschäfts von Innogy eine zu starke Marktmacht erhält. Schmitz will das Geschäft in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen haben.

Wichtiger Player bei Ökostromproduktion

Der Konzernchef arbeitet an seiner „neuen RWE“, die ein wichtiger Spieler auf dem globalen Markt für Erneuerbare Energien werden soll. Ab 2020 will RWE ein jährliches Wachstum von zwei bis drei Gigawatt erreichen – weltweit. Der Großteil des Aktivitäten spielt sie dabei außerhalb Deuschlands ab. Auf die Frage nach geplanten Projekten in Deutschland, antwortete Schmitz: „Das ist nicht vorgesehen, weil die Projekte in Deutschland nicht attraktiv sind und man auch gar keine Projekte mehr findet.“ In dem Zusammenhang forderte er die Umweltverbände auf, nicht weiter juristisch gegen neue Stromtrassen und Windparks zu Felde zu ziehen. „Ohne den Netzausbau können wir die Energiewende und den Kohleausstieg vergessen.“

Im abgelaufenen Geschäftsjahr fuhr RWE einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 1,5 Milliarden Euro ein, nach 2,1 Milliarden im Vorjahr. Unter dem Strich blieben 2018 rund 591 Millionen Euro übrig. „Der Rückgang war erwartet“, sagte Finanzvorstand Markus Krebber und verwies auf die gesunkene Stromproduktion und niedrigere Margen.