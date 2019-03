Rheda-Wiedenbrück. Deutschlands größter Schlachtbetrieb Tönnies ist auf Erfolgskurs. Während der hiesige Markt für Fleisch schwächelt, konnte der Lebensmittelhersteller mit Hauptsitz in Rheda-Wiedenbrück seine Position stärken. Davon profitieren auch die regionalen Schlachtbetriebe in Badbergen und Sögel. Der Trend zum Billigfleisch macht allerdings auch vor dem Weltunternehmen nicht Halt.

Am meisten zu kämpfen, hat die Branche wohl mit dem stark gefallenen Schweinepreis, der 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 12,5 Prozent einbrach. Aus diesem Grund fällt die Bilanz von Tönnies auch etwas schwächer aus als noch 2017. Insgesamt sank der Umsatz des Unternehmens um 3,6 Prozent auf 6,65 Milliarden Euro.

Dennoch entwickelte sich Tönnies gegen den allgemeinen Trend, konnte seinen Marktanteil ausbauen und die Anzahl der verarbeiteten Schweine um ein Prozent auf 20,8 Millionen Tiere – 16,6 Millionen davon in Deutschland – erhöhen. Gleichzeitig sank der Markt hierzulande um 2,5 Prozent. Bei den Rindern verzeichnet das Unternehmen einen Anstieg um zwei Prozent und kommt damit auf 440.000 verarbeitete Tiere im Jahr 2018. Parallel sank der Markt um drei Prozent. Unternehmensweit blieb die Zahl von rund 16.500 Mitarbeitern konstant – trotz der Schließung von vier Standorten im letzten Jahr.

Landwirte müssen honoriert werden

International sieht sich der Lebensmittelhersteller jedoch zunehmend unter Druck. Länder wie Spanien oder die USA würden den weltweiten Markt mit günstig produzierter Ware fluten, die ohne Rücksicht auf Haltung oder Tierschutz produziert würden. Firmen-Eigentümer Clemens Tönnies betonte bei einer Pressekonferenz zur Bilanz 2018: "Wir tragen gemeinsam die Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung der Fleischbranche." Besonders Landwirte, die sich um Umweltschutz und Tierwohl bemühen, müssten demnach auch finanziell honoriert werden. Tönnies stehe damit voll hinter dem Tierwohllabel von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Geschäftsführer Andres Ruff bekräftigte: "Der Preiskrieg um Lebensmittel muss beendet werden." Das Fleisch dürfe nicht einfach verramscht werden. Wie genau das verhindert werden soll, blieb allerdings weitestgehend offen. Man müsse laut Clemens Tönnies in erster Linie an die Verbraucher appellieren und deren Akzeptanz für "genussvollen Konsum" fördern.

Tönnies sieht sein Unternehmen als Vorreiter für Tierwohl und Nachhaltigkeit. Während in der Politik noch über die flächendeckende Videokontrolle in Schlachthöfen diskutiert wird, seien die Tönnies-Standorte bereits umfassend ausgestattet. Ein Meilenstein sei auch das neue Toniso-Fütterungskonzept, mit dem sich der Anteil an umweltbelastenden Stoffen in den Ausscheidungen der Tiere um bis zu 30 Prozent reduzieren lasse. Auch der Einsatz von Soja zur Mast könne mit dem neuen Konzept um bis zu 50 Prozent gesenkt werden.

Für den Brexit gerüstet

Eine weitere Baustelle: der drohende Brexit. Geschäftsführer Ruff hält das Unternehmen jedoch für eine Zukunft ohne Großbritannien in der EU gerüstet. Erst kürzlich habe man den britischen Wurstproduzenten "Riverway" hinzugekauft. Ebenso stünden die Chancen gut, in nächster Zeit einen Schlachthof in England zu übernehmen. Eine Gefahr für den Schweineschlachthof in Sögel, der vornehmlich nach Großbritannien exportiert, sei das aber nicht. Die Briten könnten gerade einmal 40 Prozent ihres Bedarfs an Schweinefleisch selbst produzieren. Importe seien also auch weiterhin unerlässlich.

Auch der Standort Badbergen befinde sich, Clemens Tönnies zufolge, auf einem guten Weg. Der Lebensmittelhersteller hatte vergangenes Jahr angekündigt, den dortigen Rinderschlachthof zum größten des Unternehmens ausbauen zu wollen. 80 Millionen Euro sollen investiert werden. "Derzeit läuft die Planung für den Ausbau in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde", erläuterte Tönnies. Er hält einen Baustart innerhalb der nächsten eineinhalb Jahre für möglich.