Wiesbaden. Der geschlechtsspezifische Verdienstabstand in Deutschland hat sich 2018 nicht angenähert. Wie groß die durchschnittliche Lohnlücke zwischen Männern und Frauen ist, zeigen unsere Infografiken.

Frauen in Deutschland verdienen im Schnitt immer noch rund ein Fünftel weniger als Männer. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts bleibt der geschlechtsspezifische Verdienstabstand wie im Jahr davor bei 21 Prozent. Dabei ist die Differenz in den neuen Ländern mit 7 Prozent deutlich geringer als im früheren Bundesgebiet, wo Frauen auf die Stunde gerechnet im Schnitt 22 Prozent weniger verdienen.

So wird der Gender Pay Gap berechnet

Die mathematische Formel zu Berechnung sieht wie folgt aus:

((Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst der Männer – durch­schnittlicher Brutto­stunden­verdienst der Frauen) / durch­schnittlicher Brutto­stundenverdienst der Männer) * 100

Für 2018 bedeutet das: 21,60 Euro minus 17,09 Euro = 4,51 Euro verdienen Frauen weniger, gemessen am Verdienst der Männer (geteilt durch 21,60 Euro mal 100) entspricht das = 20,88 Prozent

Unbereinigter und bereinigter Gender Pay Gap

Etwa drei Viertel dieses Gender Pay Gaps sind den Statistikern zufolge auf strukturelle Gründe zurückzuführen (unbereinigter Gender Pay Gap). Demnach gibt es zum Beispiel weniger Frauen in gut vergüteten Führungspositionen und viele Mütter mit kleinerem Einkommen, weil sie in Teilzeit oder auf Minijob-Basis arbeiten.

Bis zu ein Viertel des Verdienstabstandes gehe dagegen auf eine geschlechtsspezifische Lohnlücke zurück, die sich mit den Beschäftigungsstrukturen nicht erklären lässt (bereinigter Gender Pay Gap). Durchschnittlich sechs Prozent verdienen Frauen demnach weniger als Männer – in gleicher Position und bei gleicher Erfahrung und Qualifikation.

Dieser alle vier Jahre ermittelte bereinigte Wert sei jedoch eine Obergrenze, teilten die Statistiker mit. Hätte es für die Erhebung noch mehr Daten gegeben, etwa Angaben zu Erwerbsunterbrechungen (zum Beispiel durch Elternzeit), würde dieser Stundenlohnunterschied in der Statistik vermutlich geringer ausfallen.

Gender Pay Gap nach Branchen und Bundesländern

Die Karte zeigt, wie groß die Verdienstunterschiede zwischen Männern und Frauen prozentual pro Bundesland sind.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts sind die Unterschiede im öffentlichen Dienst 2018 mit bundesweit im Schnitt 9 Prozent deutlich geringer als in der Privatwirtschaft (23 Prozent). Den größten unbereinigten Gender Pay Gap gibt es demnach im Wirtschaftszweig Kunst, Unterhaltung und Erholung (31 Prozent), gefolgt von der Finanz- und Versicherungsbranche (28 Prozent). Am geringsten sind die Unterschiede im Bergbau (3 Prozent), der Wasserversorgung und Abfallentsorgung (4 Prozent).

Auskunftsrecht zu Gehältern der Kollegen

Seit Januar 2018 haben Beschäftigte in Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern einen Auskunftsanspruch und können das Gehalt ihrer Kollegen erfragen. Eine Anleitung dazu bietet die Kampagne Equal Pay Day an. Am kommenden Montag, 18. März, richtet sie den deutschen Equal Pay Day 2019 aus. An dem Aktionstag beteiligen sich erfahrungsgemäß tausende Frauen und Männer bundesweit, um auf die geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede aufmerksam zu machen.

Weiterlesen: Interview zum Equal Pay Day: "Gehalt ist kein Tabu mehr"