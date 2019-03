Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Frankfurt/Main. Der Dax hat am Donnerstag zwischenzeitliche Verluste wieder aufgeholt. Der deutsche Leitindex rückte bis zum frühen Nachmittag um 0,19 Prozent auf 11.594,55 Punkte vor und knüpfte damit an seine zur Wochenmitte erzielten Gewinne an.