Rechnet mit einem signifikanten Personalabbau: RWE-Chef Rolf Martin Schmitz. Foto: Ina Fassbender

Essen. Der Streit um den Hambacher Forst, das Ende der Kohleverstromung - RWE stand in den vergangenen Monaten im Zentrum vieler Debatten. Wie die Geschäfte 2018 gelaufen sind, will der Energieriese am Donnerstag erläutern.