Volkswagen: Nach dem Sparpaket ist vor dem Sparpaket

Wolfsburg. Europas größter Autobauer Volkswagen kündigt während eines laufenden Sparprogramms das nächste an. Daran wird man sich wohl gewöhnen müssen, glaubt unser Kommentator.

Keine zweieinhalb Jahre nach wohlklingend "Zukunftspakt" genannten Stellenabbau plant Volkswagen die nächsten großen Einschnitte beim Personal. Zwar ist die Ankündigung des Vorstands noch alles andere als konkret, doch die Botschaft ist umso klarer: Will der Autobauer in Zukunft bestehen können, muss er agiler werden und deutlich mehr Geld verdienen als bisher.

Damit liegt die Konzernspitze richtig: Nur mit Milliardeninvestitionen in Elektromobilität dürfte es gelingen, die E-Autos zu massentauglichen Preisen anbieten zu können. Weitere Milliarden dürfte es kosten, bei der Digitalisierung des Autos vorne zu bleiben und die Internetkonzerne von der Vorherrschaft am Armaturenbrett fernhalten zu können. Und das beides zusammen ist noch preiswert im Vergleich zu dem, was die Entwicklung wirklich autonomer Fahrzeuge kosten dürfte. Gleichzeitig müssen die etablieren Autokonzerne neue vornehmlich chinesische Konkurrenten auf Abstand halten. Die Radikalität des Umbaus bei Volkswagen mag für viele im Konzern neu sein – wahrscheinlich wird die schnelle Transformation bald zum Normalzustand.

Und so wird Volkswagen auch in Zukunft viel Geld brauchen. Für Innovation, Transformation – und für teure Fehler. Das jetzt angekündigte Sparpaket ist daher kein End-, sondern eher ein Startpunkt.