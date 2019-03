Wolfsburg. Die VW-Kernmarke Volkswagen will profitabler und agiler werden. Dafür sollen tausende Verwaltungsmitarbeiter vorzeitig in den Ruhestand gehen. Es gibt Widerstand.

Der Volkswagen-Konzern plant bei seiner Kernmarke Volkswagen Pkw die Streichung von 5000 bis 7000 Verwaltungsstellen. Das sagte der für das operative Geschäft zuständige Vorstand Ralf Brandstätter am Mittwoch in Wolfsburg. Durch die "verstärkte Automatisierung von Routineaufgaben" würden künftig weit weniger Stellen in der Verwaltung benötigt, führte Brandstätter weiter aus. Wo genau der Abbau stattfinden soll, ist noch unklar: Im Wesentlichen dürften die Zentrale in Wolfsburg sowie die anderen großen deutschen Werke Zwickau, Braunschweig, Salzgitter, Kassel und Emden betroffen sein.

Altersteilzeit für tausende Mitarbeiter

Kleinere Standorte mit schlankerer Verwaltung wie Osnabrück hingegen wohl weniger. Aktuell beschäftigt die Kernmarke in indirekten Bereichen etwa 54 000 Mitarbeiter. Sachkosten und Personalbedarf sollen dort bis 2023 um jeweils 15 Prozent sinken. Der Vorstand ist zuversichtlich, dass der Abbau über Altersteilzeit geregelt werden kann, denn in den kommenden drei Jahren kämen 11 000 Mitarbeiter aus den frühen 1960er Jahrgängen für solche Regelungen in Betracht. Doch nicht nur den Abgängern will Volkswagen etwas bieten, auch denen verbleibenden: Man investiere gewaltig in die Digitalisierung der Verwaltung. "Für die Mitarbeiter, die bleiben, entstehen attraktive Arbeitsplätze", verspricht Brandstätter.

Osterloh warnt vor Zwei-Klassen-Belegschaft



Der Plan sorgt bereits seit Wochen für Misstöne zwischen Betriebsrat und Vorstand. Die Arbeitnehmervertreter drängen darauf, dass es bei der Altersteilzeit keine "Zwei-Klassen-Belegschaft" zwischen Produktion und Verwaltung geben könne. "Wir müssen jetzt eine Betriebsvereinbarung abschließen, die unsere Informations- und Mitbestimmungsrechte regelt", sagte Osterloh und verwies auf die bestehende Beschäftigungssicherung bis Ende 2025. Für die Altersteilzeit könne es nur das Prinzip der doppelten Freiwilligkeit geben, bei der die Aufgabe entfällt und der Betroffene auch in den Ruhestand will. Bisher habe sich der Vorstand "bisher geweigert, die Jahrgänge nach 1961 für die Altersteilzeit freizugeben, obwohl viele Kolleginnen und Kollegen nach einem langen und harten Arbeitsleben darauf warten", sagte er.

Auch die Landesregierung reagierte leicht verschnupft: "Das Land erwartet die Vorlage und Diskussion substantieller und abgestimmter Planungen des Vorstands im Aufsichtsrat und wird zuvor von einer Stellungnahme absehen", erklärte Regierungssprecherin Anke Pörksen namens des Großaktionärs Niedersachsen.

Tausende sollen gehen, Tausende sollen kommen

Der VW-Vorstand will nun Gespräche suchen, wie das neue Sparprogramm umgesetzt werden kann. Immerhin habe man 2016 gemeinsam den bis Ende 2020 laufenden Zukunftspakt für die Produktion beschlossen: Der sieht den Abbau von 23 000 Stellen in Deutschland vor, gleichzeitig sollen aber 9000 neue Arbeitsplätze in Zukunftsbereichen entstehen. Auch den jetzigen Streichungen sollen Neueinstellungen entgegenstehen: VW will noch einmal 2000 Leute für Elektronikarchitektur und Software holen.

Mit diesem Personal will Brandstätter den Schwenk Richtung E-Mobilität und mehr Rendite wuppen: Zwar hatte VW 2018 mit 6,2 Millionen ausgelieferten Autos (davon die Hälfte in China) einen Absatzrekord eingefahren und auch den Umsatz um 7 Prozent hochgeschraubt. Doch mit 3,8 Prozent Rendite verfehlte die Hauptmarke die selbst gesetzten Ziele, vor allem die Probleme bei der Umstellung auf den Abgasteststandard WLTP verhagelten den Wolfsburgern das Jahresendgeschäft. Dauerhaft soll Volkswagen bei erhöhten Investitionen 6 Prozent Umsatzrendite einfahren. Dazu wird auch die Produktion in die Pflicht genommen: Jedes Werk soll bis 2023 jährlich um 5 Prozent produktiver werden. Zudem will Volkswagen "mit weniger Komplexität zu Erfolg": Die Modell- und Motorisierungsvielfalt soll schrumpfen, die Materialkosten sollen sinken. "Wir müssen noch deutlich mehr tun, um die anstehenden Herausforderungen auch in der Zeit nach 2020 zu bewältigen", sagte Brandstätter.

Erst der "ID.", dann der neue Golf

Die Herausforderungen sind gewaltig, und da gehört der zum Jahresende geplante Start des Golf 8 nicht mal zu den größten: Bereits im Herbst will VW mit dem "ID." das erste E-Auto auf Basis des Elektrobaukastens MEB vorstellen. Das Modell soll die Elektrooffensive des Gesamtkonzerns einleiten – allein die Kernmarke will in den nächsten zehn Jahren ehr als zehn Millionen E-Autos auf MEB-Basis bauen. Und dafür braucht der Hersteller auch Batterien. Bis zu zehn Batteriezellfertigungen braucht VW nach eigenen Berechnungen in Europa. Ob allein oder mit Partnern – der Aufbau einer solchen Großindustrie binnen weniger Jahre nötigt VW Respekt ab.