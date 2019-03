Bernhard Günther vor dem Anschlag im März 2017 (l.) und während der Bilanz-Pressekonferenz am Mittwoch. Foto: dpa/Ina Fassbender/Federico Gambarini

Essen. Der Innogy-Finanzchef Bernhard Günther war am 4. März vergangenen Jahres nahe seines Wohnhauses in Haan bei Düsseldorf überfallen und mit Säure übergossen worden. Jetzt ist er erstmals wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten.