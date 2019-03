Meppen. Die Menschen im südlichen Emsland sind besonders aktiv beim Online-Shopping. Das zeigt eine aktuelle Studie. Woher die regionalen Unterschiede kommen, darüber rätselt die Wissenschaft.

Bücher, Bekleidung oder Elektronik: All das kann man sich heutzutage bequem im Internet bestellen und bekommt es zeitnah bis an die eigene Wohnungstür geliefert. Seit Jahren steigt deshalb die Zahl der Pakete, in Deutschland versendet werden: 2016 waren es bereits mehr als 2,5 Milliarden, etwa 57 Prozent davon gingen von Unternehmen direkt an Privatpersonen.

Die Zahlen stammen aus einem Gutachten, das das Marktforschungsunternehmen MRU aus Hamburg im Jahr 2017 gemeinsam mit dem Institut für angewandte Logistik der Hochschule Würzburg-Schweinfurt für die Bundesnetzagentur durchgeführt hat. Die Experten gehen demnach davon aus, dass es in den nächsten Jahren weiter "hohe einstellige Zuwächse bei den beförderten Volumina und den damit erzielten Umsätzen" geben wird.

Treibende Kraft: Online-Handel

Als treibende Kraft hinter der Entwicklung gilt das dynamische Wachstum des Online-Handels. Die Deutschen bestellen immer häufiger bei Online-Shops wie Amazon, Zalando oder Otto. Wie häufig, das lässt sich an aktuellen Zahlen der MRU GmbH ablesen, die unserer Redaktion exklusiv vorliegen. Nimmt man die Anzahl der Sendungen als Maß, die von den Unternehmen direkt an die Kunden gingen, ist das Online-Shopping in Norddeutschland durchaus unterschiedlich populär:

Die Karte zeigt ein Ost-West-Gefälle für die Bundesländer Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Während im südlichen Emsland rund 22 Pakete pro Kopf und Jahr ankamen, waren es in Vorpommern nur 17. Im Durchschnitt kamen 2017 auf jeden Bundesbürger 19,6 Paketlieferungen. Die Menschen im Postleitzahlbereich 48, in dem auch Spelle, Rheine, Bad Bentheim und Nordhorn liegen, gehören somit zu den aktivsten Onlinekäufern Deutschlands.

Händler haben keine Erklärung

Woher die regionalen Unterschiede kommen, kann man sich bei Zalando, einem der größten Online-Händler Deutschlands, nicht erklären. Das Unternehmen habe im Jahr 2018 mehr als 116 Millionen Bestellungen verschickt, hieß es aus der Presseabteilung, allerdings könne die Anzahl an Bestellungen nicht auf einzelne Länder oder Regionen herunter gebrochen werden. "Daher kann auch leider nichts zu den von Ihnen beschriebenen Trends sagen", so eine Sprecherin.

Die Online-Händler Amazon und Otto, die ebenfalls zu den umsatzstärksten Unternehmen der Branche zählen, meldeten sich auf eine entsprechende Anfrage unserer Redaktion nicht zurück. Auch die MRU GmbH, die die Sendungsdaten ursprünglich erhoben hat, hält sich mit Erklärungen zurück. Hinweise finden sich allerdings an anderer Stelle.

Anzeige Anzeige

Einzelhandelsdichte und Verkehrsanbindung

Ulrich Müller-Steinfahrt ist Professor für Wirtschaftswissenschaften und leitet das Institut für angewandte Logistik an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Er war an der Studie für die Bundesnetzagentur beteiligt und sagt: "Es gibt mehrere Faktoren, die in das Online-Kauf-Verhalten hineinspielen, nicht den einen, direkten Zusammenhang." Einer dieser Faktoren sei die Demografie: In Regionen mit einer älteren Bevölkerung wird in der Regel weniger oft online eingekauft, sagt Müller-Steinfahrt.

Neben der Bevölkerungsdichte, der Anbindung an eine Breitband-Internetverbindung und der Verkehrsdichte spielt nach seiner Meinung auch die Erwerbstätigenquote eine Rolle, denn "man kauft online, wenn man berufsbedingt nur wenig Zeit hat". Insbesondere in den Großstädten wie Hamburg, Berlin und München werde deshalb schon heute viel online bestellt, die Steigerung beim Online-Shopping sei allerdings im ländlichen Raum am höchsten. "Je schwieriger es wird, den täglichen Bedarf vor Ort zu decken, desto eher bestellen die Menschen online", sagt Müller-Steinfahrt mit Blick in die Zukunft.