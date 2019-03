Hannover. Mit ihren rund 8300 Mitarbeitern ist sind die 84 Mitgliedsbetriebe des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geothermie (BVEG) ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, gerade in Niedersachsen. In der Bevölkerung verankert sieht Hauptgeschäftsführer Ludwig Möhring die Industrie aber nicht. Das müsse sich ändern, denn auch mit Blick auf die Energiewende gebe es - gerade mit Blick auf Erdgas - viel Potenzial.

"Wir können mehr" - unter dieses Motto stellte Ludwig Möhring das erste Jahresgespräch, das er als BVEG-Hauptgeschäftsführer leitete. Während die Erdölproduktion in Deutschland auf konstantem Niveau bleibt, ist die Erdgasproduktion seit Jahren rückläufig. Rund 6,3 Milliarden Kubikmeter Erdgas sind im vergangenen Jahr in Deutschland gefördert worden. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Bundesverbands hervor. Zum Vergleich: Im Ausland förderten BVEG-Mitglieder 19,8 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Die Erdölproduktion in Deutschland lag bei 2,1 Millionen Tonnen. Im Ausland kamen für BVEG Mitglieder noch einmal 8,2 Millionen Tonnen hinzu.

260 Millionen Euro Förderabgaben

Damit ist im rohstoffarmen Land Deutschland die Erdöl- und Erdgasproduktion ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Der Umsatz der Branche lag 2018 bei rund 1,7 Milliarden Euro. Inklusive Förderzins flossen 260 Millionen Euro an Förderabgaben. "Wir haben Potenzial in den Lagerstätten und deutsche Reserven lassen sich wirtschaftlich fördern", betonte Möhring. Das sehen auch diejenigen Unternehmen so, die unter anderem im Emsland und in der Grafschaft Erdöl und Erdgas fördern. "Wenn wir die Technik nutzen und der Preis passt, können wir in der Region noch in den nächsten 25 Jahren fördern.", sagte erst jüngst Andreas Scheck, Geschäftsführer von Neptune Energie Deutschland, gegenüber unserer Redaktion.

Insgesamt beziffert der BVEG die Erdgasreserven in Deutschland auf 50,3 Milliarden Kubikmeter - somit ließe sich bei aktuellem Volumen noch bis 2027 fördern. Die Erdölreserven liegen laut Bundesverband bei 29 Millionen Tonnen - somit liegen hier noch rund 15 Jahre "Arbeit" vor den Unternehmen. BVEG- Hauptgeschäftsführer Möhring ist sich sicher:

"Unsere heimische Förderung hat Zukunft."

Und - auch wenn der Beitrag gemessen an den Importen - klein sei, leiste die Branche einen wichtigen Beitrag zur sicheren Energieversorgung. Und auch die CO2-Bilanz der heimischen Förderung sei deutlich besser.



Branche kämpft mit Widerständen

Und dennoch: In der öffentlichen Wahrnehmung ist die Branche nicht hoch angesehen. "Wir beklagen uns nicht, aber das ist ein Fakt", so der BVEG-Hauptgeschäftsführer. Hier teile die Branche die Herausforderungen aller Infrastrukturprojekte: Man werde von Widerständen begleitet. Das berichteten auch einige Unternehmen. Das mache die Umsetzung von Projekten schwerer, so Möhring.

Er forderte ein Ende der ideologisierten Debatte und erwarte, dass Erdöl und Erdgas auch vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um die Energiewende in Deutschland nicht als obsolet angesehen werden. Dabei begrüße der Bundesverband ausdrücklich, dass die Bundesregierung beim Umbau der deutschen Energielandschaft auf eine Integration von erneuerbaren Energien und konventionellen Energieträgern setze. Als wichtigen Meilenstein nannte Möhring den vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie angestoßenen Dialogprozess "Gas 2030". "Erdgas ist unverzichtbar für erfolgreichen Klimaschutz. Die Diskussionen rund um den Kohleausstieg haben deutlich gemacht, dass Erdgas noch für Jahrzehnte gebraucht wird", so Möhring. Auch wenn zunehmend Wasserstoff und Methan eine Rolle spielen würden.

Dem Thema Frakting erteilte der BVEG-Geschäftsführer eine Absage. Aktuell gebe es keine Projekte in dieser Hinsicht.