Ein Landwirt sprüht am 30.05.2016 mit einem Traktor und Ausleger Herbizide zur Vernichtung von Unkraut auf ein Feld mit Zuckerrüben bei Münstedt im Landkreis Peine. Foto: dpa/Stratenschulte

Osnabrück. Der Unkrautvernichter Glyphosat soll runter von deutschen Äckern. So steht es im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Was kommt danach? Wie zu Opas Zeiten mit dem Pflug über den Acker? In Hannover wird an einer umweltschonenden Alternative gearbeitet – per Laser.