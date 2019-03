Hannover. Wir befinden uns im Jahr 2019. Ganz Deutschland wird vom Börsenplatz Frankfurt dominiert... Ganz Deutschland? Nein! Einige Regionalbörsen hören nicht auf, Widerstand zu leisten. Wir haben uns bei den unbeugsamen Wertpapierhändlern in Hannover umgesehen.

Geht es um Wertpapierhandel, ist die Börse in Frankfurt unangefochtener Marktführer in Deutschland. Über ihre elektronische Handelsplattform Xetra wird der weit überwiegende Anteil des Wertpapierhandels in Deutschland abgewickelt. Doch gegen die Frankfurter Dominanz behaupten sich sechs Regionalbörsen, eine davon in Hannover. „Totgesagte leben bekanntlich länger“, sagt Martin Braun und lacht. Er glaubt an die Zukunft der Regionalbörsen – und als Vertriebsleiter der BÖAG Börsen AG sollte er das auch. Die Trägergesellschaft betreibt schließlich die Regionalbörsen in Hamburg und Hannover, seit 2017 gehört auch die Börse Düsseldorf dazu.

Die deutschen Regionalbörsen blicken auf eine lange Geschichte zurück, das gilt auch für die in Hannover. Daran lässt schon der Sitz der 1787 gegründeten Börse keinen Zweifel beim Besucher. Das Gebäude am Opernplatz wurde im 19. Jahrhundert im Tudorstil erbaut, doch erst seit 1923 – dem Jahr der Hyperinflation – beherbergt es die Börse. Der Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs hat vom einstigen Gebäude allerdings nur noch die Fassade übrig gelassen, entsprechend modern präsentiert sich das Haus im Inneren.

Wer dort einen riesigen Handelssaal mit großer Anzeigentafel und Händlergewühl erwartet, wird enttäuscht. Zwar gibt es noch einen großen, mit Parkett ausgelegten Handelssaal, in dessen Mitte sich Holzstühle um einige Tische gruppieren. Gehandelt wird hier jedoch schon seit Jahrzehnten nicht mehr, wie BÖAG-Vorstand Hendrik Janssen berichtet. Der Saal werde gelegentlich für Anlegerforen genutzt, auf denen Unternehmensvertreter sich den kritischen Fragen der Investoren stellen. Auch die Anlegerseminare und Veranstaltungen mit Schulklassen finden hier statt.

Umsatzvolumen von 10 Milliarden Euro

Nur ein Bruchteil des Wertpapierhandels in Deutschland entfällt auf die Regionalbörsen. Die drei Börsen der BÖAG kamen 2018 gemeinsam auf ein Umsatzvolumen von rund 10 Milliarden Euro, hinzu kommt die elektronische Handelsplattform Quotrix der Börse Düsseldorf mit 18,3 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Xetra verzeichnete 2018 einen Orderbuchumsatz von fast 1,6 Billionen Euro.

„Wir waren hier früher mehr Händler“, erinnert sich Annette Weirauch. Sie sitzt in einem der Büros im Nordflügel des Gebäudes, wo sich der Handel heute abspielt. Weirauch arbeitet bereits seit 1987 an der Börse, aktuell als Niederlassungsleiterin der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank. „Wir vermitteln zwischen Käufer und Verkäufer“, erklärt Weirauch ihre Tätigkeit. „Unsere Kunden sind ausschließlich Kreditinstitute und andere Maklergesellschaften.“ Dem Börsenbetreiber BÖAG fällt die Aufgabe zu, für einen ordnungsgemäßen Handel zu sorgen. Ihre Mitarbeiter stellen sicher, dass die von mwb fairtrade festgestellten Kurse marktgerecht sind. „Bei Auffälligkeiten müssen wir sofort Rede und Antwort stehen“, betont Weirauch.

"Wir bedienen die Nische"

Anders als etwa die Deutsche Börse ist die BÖAG selbst nicht börsennotiert. Getragen wird sie jeweils zur Hälfte von zwei Börsenvereinen aus Hamburg und Hannover, hinter denen wiederum Banken und Sparkassen stehen. Was unterscheidet die kleine Börse in Hannover noch von der großen Konkurrenz? „Wir bedienen die Nische“, sagt Weirauch, „Wir versuchen, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten, speziell im Anleihehandel. Außerdem pflegen wir einen direkten Kontakt zu den Kunden, was in der Form an großen Börsen wie Frankfurt fast nicht möglich ist.“

Anzeige Anzeige





Der klassische Handel mit Aktien, Anleihen und anderen Wertpapieren findet nach wie vor statt in Hannover, auch für Privatanleger. So können beispielsweise Sparkassenkunden über den Onlinebroker S-Broker Wertpapiere in Hannover ordern oder verkaufen; und das zu mindestens so guten Konditionen wie bei Xetra, wie Vertriebschef Braun betont. „Wir sind hier genauso leistungsfähig wie Frankfurt. In den liquiden Aktienindex-Werten können Sie genauso schnell und günstig handeln wie bei Xetra in Frankfurt.“

Börse für geschlossene Fonds

Weil der Wertpapierhandel allein nicht ausreicht, suchen die Regionalbörsen ihren Erfolg in der Nische. „Der Wettbewerb unter den Börsen ist so groß, dass jeder sich noch Spezialthemen sucht“, sagt Vorstand Janssen. So hat sich die Börse Stuttgart nach eigenen Angaben zum Marktführer im Handel mit verbrieften Derivaten entwickelt. Und auch der BÖAG ist es gelungen, sich in einem besonderen Marktsegment zu etablieren: dem Handel mit geschlossenen Fonds. Während bei offenen Fonds die Anteile jederzeit an der Börse gehandelt werden können, haben geschlossene Fonds eine festgelegte Laufzeit. Bevor sie abgelaufen ist, kommen Anleger nicht an ihr investiertes Geld – eigentlich.

Denn die BÖAG betreibt in Hamburg mit der Fondsbörse Deutschland einen Zweitmarkt, über den Anleger ihre Schiffs-, Windkraft-, oder Immobilienfonds eben doch verkaufen können. Und das ist ein durchaus aufwendiges und langwieriges Prozedere, wie Vertriebsleiter Braun erläutert: „Wir wickeln den Prozess im Haus komplett ab, von der Zusammenführung von Käufer und Verkäufer bis hin zur Abwicklung über Treuhandkonten einschließlich Notar. Diese Infrastruktur aufzubauen, das muss uns erst mal jemand nachmachen.“ Janssen sagt: „Wir suchen aktiv immer wieder neue Themen. Es funktioniert nicht immer alles, denn es hängt auch von den Rahmenbedingungen ab.“ Auch die Fondsbörse habe zwischenzeitlich zur Disposition gestanden, erzählt er. Man habe sich letztlich für die Fortführung entschieden – und stehe heute gut da.

Nachhaltigkeitsindex 2007 aufgelegt

Und noch ein Geschäftsfeld beackert die BÖAG: das der Indizes. Ähnlich wie die Deutsche Börse den Leitindex Dax erstellt, seine Zusammensetzung festlegt und ihn berechnet, so hat auch die BÖAG zwei eigene Indizes entwickelt. Seit 2015 gibt es den German Gender Index, der auf die Geschlechtervielfalt in den Unternehmen abzielt. Eine wichtigere Rolle spielt aber der 2007 gestartete Global Challenges Index (GCX), der 50 internationale Aktien von besonders nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen enthält, darunter aktuell auch der niedersächsische Windanlagenbauer Nordex. „Wir schauen uns bei der Auswahl der Unternehmen keine Finanzkennzahlen an, sondern nur den Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit“, erklärt Janssen. Unterstützt werde man dabei von der Agentur ISS-Oekom aus München.

Die BÖAG verdient Geld an ihrem Index, indem sie Lizenzen an Banken und Fondsgesellschaften vergibt. Diese dürfen dann auf Basis des Indexes Fonds erstellen, die an der Börse gehandelt werden. Janssen ist mit dem Erfolg des GCX sehr zufrieden. „Es heißt immer: Nachhaltigkeit und Rendite schließen sich aus. Mit unserem Global Challenges Index beweisen wir das Gegenteil. Er hat sich besser entwickelt als klassische Indizes.“ Inzwischen sei eine halbe Milliarde Euro in den Index investiert. „Das ist für den Nachhaltigkeitsbereich ganz ordentlich.“