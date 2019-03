Frankfurt/Main. Nach dem Rückschlag in der vergangenen Woche hat der Dax am Montag wieder leicht zugelegt. Positive Aussagen seitens der USA und China zum Fortgang der Gespräche im Handelskonflikt stützten.

Am Nachmittag rückte der deutsche Leitindex um 0,21 Prozent auf 11.481,26 Punkte vor. Der MDax, der Index der mittelgroßen Werte, stieg um 0,48 Prozent auf 24.417,59 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte zugleich um 0,12 Prozent zu.

Rund um den Brexit wird es an diesem Dienstag wieder spannend, denn dann stimmt das britische Parlament erneut über den Austrittsvertrag Großbritanniens aus der EU ab. Ansonsten stehen weltweite Konjunkturdaten im Blick, insbesondere nachdem zuletzt weitere Anzeichen für eine schwächere Weltwirtschaft die Kauflust an den Börsen gedämpft hatte. So fielen die Daten zur deutschen Industrieproduktion im Januar gemischt aus. Die Exportdaten der deutschen Wirtschaft überraschten positiv.

Die Papiere der Commerzbank gewannen im MDax knapp 6 Prozent und die der Deutschen Bank im Dax knapp 4 Prozent. Allerdings hatten beide in der vergangenen Woche wegen des andauernden Zinstiefs in Europa deutlich an Wert verloren. Nun gaben wieder hochkochende Fusionsspekulationen den Kursen neue Nahrung. Um 0,8 Prozent legte die Post-Aktie zu. Wie erwartet kann sich die Deutsche Post der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ zufolge auf einen womöglich deutlichen Anstieg ihres Briefporto freuen.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,03 Prozent am Freitag auf minus 0,02 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,07 Prozent auf 142,50 Punkte. Der Bund-Future verlor ebenfalls 0,07 Prozent und sank damit auf 164,44 Zähler. Der Euro legte bis zum frühen Montagnachmittag leicht auf 1,1242 US-Dollar zu. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1222 Dollar festgesetzt.