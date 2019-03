Alfhausen. Johanna Röh ist Tischlermeisterin und eines der Gesichter der bundesweiten Werbekampagne für das Handwerk. Auf der Internationalen Handwerksmesse diese Woche wird die Alfhauserin auch Angela Merkel treffen. Was sie ihr wohl mit auf den Weg gibt?

Risch, risch risch, risch – mit gleichmäßigen Bewegungen zieht Johanna Röh das feine Schmirgelpapier über den antik anmutenden dreibeinigen Eckschrank in ihrer Werkstatt.

Für den Laien sind mit dem bloßen Auge keinerlei Unebenheiten zu erkenne. Die 31-jährige Tischlermeisterin weiß es besser. „Man sieht noch die Spuren der Maschine vom Schleifen“, sagt sie kritisch, während sie die Flügeltür des Schranks genauer betrachtet. Durch die Glasscheiben ihrer Werkstatt schaut ihr ein Hahn neugierig bei der Arbeit zu.



Seit zwei Monaten arbeitet die Alfhausenerin an dem Stück. Als ihren Stil sieht sie den auf den ersten Blick außergewöhnlichen Entwurf aber nicht. „Meine Aufgabe ist es, herauszufinden, was der Kunde möchte und das dann in Form zu bringen“, sagt sie. Weniger als Designerin, sondern als Handwerkerin und Dienstleisterin. Auch moderne Möbel sind unter ihren Arbeiten.

Nur eine Vorgabe hat Johanna Röh: Sie verwendet nur Massivholz, vor allem aus ihrem Holzlager über der Werkstatt. Spanplatten bearbeitet die 31-Jährige aus Prinzip nicht. Und eine Einschränkung gibt es: Sie hat keinen Lackraum. „Mit Schelllack arbeite ich schon, aber nicht mit herkömmlichen Lacken. Das können andere machen“, sagt Johanna Röh mit einem Augenzwinkern. Eine solche Schicht wird auch den Eckschrank überziehen, wenn er fertig ist.

So weit ist es jedoch noch lange nicht. Auf der Internationalen Handwerksmesse in München wird Johanna Röh erst einmal weiter an dem Stück arbeiten. Für die Alfhauserin ist der Schritt zur Messe in diesem Jahr ein besonderer: Sie wird nicht nur als Frau das junge Handwerk repräsentieren, sondern sie ist auch eines der Gesichter der diesjährigen bundesweiten Werbekampagne des Handwerks. Was sie sich von der Messe wünscht?



Genau das hat Johanna Röh auch getan. War das Handwerk für die Tischlermeisterin also schon immer ein Traumberuf? „Nein, ehrlich gesagt nicht“, gesteht sie lachend. Mit dem erweiterten Realschulabschluss in der Tasche hat sie zunächst auf einem Hof gearbeitet. „Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich eine Ausbildung machen oder weiter zur Schule gehen soll.“ Letztlich hat sie beides gemacht: eine Ausbildung zur Tischlerin parallel zum Abitur. „Die Liebe zum Handwerk ist dann während der Wanderschaft gekommen.“



Anzeige Anzeige

Immerhin vier Jahre lang war die junge Frau mit Pferdeschwanz und dunkler Brille, die heute mit ihrem Mann auf einem Bauernhof im Osnabrücker Land heimisch geworden ist, unterwegs. Damals waren sie noch nicht zusammen. Mit ihren Eltern ist sie über E-Mail in Kontakt geblieben, ebenso mit Freunden. "Natürlich verliert man sich mit manchen aus den Augen. Dafür ist der Kontakt zu anderen heute trotz der langen Zeit und großer Distanz genau so wie früher."

Neben Deutschland war Johanna Röh auch in Spanien, Kanada und Japan unterwegs. Aus jedem Land hat sie eine etwas andere Inspiration für ihr heutiges Arbeiten mitgenommen: das kreative und eher künstlerische Arbeiten aus Spanien und Kanada, Handwerkskultur, Geduld und Präzision aus Japan. Vorurteilen gegenüber Frauen im Handwerk ist sie überall begegnet:

Das hat Johanna Röh nie zugelassen - und stattdessen mitgenommen, was es in jedem Land zu lernen gab. „In Japan gibt es eine starke Kultur rund um das Handwerkszeug, den Hobel“, nennt die 31-Jährige ein Beispiel. Eine ganze Sammlung des Werkzeugs hat sie mit zurück nach Deutschland gebracht. Auch, wenn sie alle ziemlich gleich aussehen, hat doch jeder eine andere Aufgabe zu meistern. Wie eine Apfelschale sehen zum Beispiel die Hobelspäne eines Exemplares aus:

Wenn die 31-Jährige von Japan erzählt, blüht sie auf. Das Land und seine Leute haben ihre Ansichten und ihr Verständnis des Tischlerhandwerks geprägt. Wie die Definition von "gutem Handwerkszeug":



"Ein Werkzeug ist nicht von vornherein gut oder schlecht. Jeder ist dafür verantwortlich, einen Hobel selbst gut werden zu lassen."

Und damit hat die 31-Jährige damals ihre Zeit in Osaka, in Japan, begonnen. Wochenlang habe sie zunächst Hobel geschärft und eingestellt. Eine monotone und langweilige Aufgabe? „Nein, gar nicht. Ich sehe das als Geschenk. Man bekommt Demut und Achtung vor dem Handwerk", sagt die Tischlermeisterin. „Wenn ich gleich damit angefangen hätte, etwas zu fertigen, hätte ich nicht geübt. Auch nach vier Wochen hatte ich noch nicht das Gefühl, fertig und angekommen zu sein.“ Sie sei quasi in ihrer Ausbildung - mehrere Jahre nach der Gesellenprüfung - „zurück auf Los gegangen“.



Die Erfahrungen in Japan, die Liebe der dortigen Handwerker zum Detail, waren es auch, die Johanna Röh letztlich zu einer der wohl wichtigsten Entscheidungen gebracht haben: ihren Meister zu machen und mit einer eigenen Tischlerei ihren Lebensunterhalt zu verdienen:

"Mein Lehrer Sensei Nakajama hat so viel Zeit und Energie in meine Ausbildung gesteckt, ebenso wie ich. Da gab es für mich kein Zurück.“

Während heute jedoch angehende Meister in Niedersachsen von der Meisterprämie profitieren, hatte Johanna Röh den Luxus einer finanziellen Unterstützung nicht. Damit sie sich die Meisterschule leisten konnte, ist sie nach Freiburg gegangen. „Dort gab es keine Kursgebühren. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn es die Meisterprämie damals schon gegeben hätte, dann hätte man weniger Darlehn aufnehmen müssen“, sagt die 31-Jährige heute.



Nach den bewegten Jahren auf Achse ist Johanna Röh nun dabei, sesshaft zu werden. Vor einem Dreivierteljahr hat sie geheiratet - und in dem Gebäude gefeiert, das jetzt ihre Werkstatt ist. Kreidezeichnungen der Feier sind noch heute an der Wand.

Mitarbeiter hat sie noch keine eingestellt. Groß zu wachsen ist aber auch nicht ihr Ziel. "Je größer ein Betrieb wird, um so mehr wird man zum Organisator. Ich habe aber nicht so viel gelernt, um zu organisieren", sagt die Tischlermeisterin.

Stattdessen will sie ihr international gesammeltes Wissen weitergeben. In diesem Jahr hat sie zum ersten Mal einen Lehrling angenommen. "Ich hoffe, dass der Azubi Interesse an alle dem haben wird." Damit sie die Vielfalt des Tischlerhandwerks weitergeben kann. Denn etwas stört Johanna Röh: Vorurteile wie: wer nicht so gut ist in der Schule, lernt halt ein Handwerk. Sie selbst hat Abitur – und kurz über ein Studium nachgedacht, den Gedanken dann aber schnell verworfen. „Die Art zu arbeiten fordert mich nicht auf allen Ebenen. Beim Handwerk habe ich alles: Technik, Kraft, Gestaltung durch Formen. Und für alles braucht es einen kühlen Kopf“, sagt sie. „Diese Vielseitigkeit macht das Handwerk aus.“

Das ist etwas, das sie auch Angela Merkel auf der Internationalen Handwerksmesse zeigen wird. Auf der IHM ist sie bislang noch nie gewesen. Den Stand wird sich Johanna Röh mit einem Wandergesellen und einer Wandergesellin teilen. Mit dabei hat sie neben dem Eckschrank, an dem sie während der Messe weiterarbeiten wird, auch eine Hobelbank und anderes Handwerkszeug. „Alles Dinge, die für mich besonders sind für das Handwerk.“

Und es sind alles praktische Dinge. „Große Reden überzeugen mich nicht", sagt die 31-Jährige. "Viel wichtiger ist es, vorzuleben, dass es viele Arten von Arbeiten gibt, wie eben das Handwerk.“ Etwas möchte sie Angela Merkel aber doch mit auf den Weg geben: