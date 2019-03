Wolken ziehen hinter dem Chrysler Building (M) und umgebenden Hochhäusern in New York vorbei. Karstadt-Eigner Benko übernimmt mit einem Partner das weltberühmte Gebäude in Big Apple. Foto: Mark Lennihan/AP

Wien/New York. Die Signa-Holding des österreichischen Investors René Benko übernimmt gemeinsam mit einem US-Partner das weltberühmte Chrysler Building in New York. Das bestätigten Unternehmenskreise am Samstag der dpa.