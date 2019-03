Hamburg. Das Post-Geschäft steht vor dem Umbruch: Während Briefsendungen im digitalen Zeitalter immer weniger werden, erleben Paketsendungen einen wahren Boom. Beides könnte langfristig zu Preiserhöhungen für die Kunden führen.

2,34 Euro, so viel – oder wenig – gibt ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland monatlich für Briefporto aus. Diese Zahl nannte Frank Appel, der Chef der Deutschen Post, Anfang März bei der Präsentation der Geschäftszahlen des Konzerns für das Jahr 2018. Und sprach damit indirekt eines der größten Probleme des Unternehmens an.

Die Anzahl der Briefsendungen sinkt im digitalen Zeitalter kontinuierlich um zwei bis drei Prozent pro Jahr, schrieb die Deutsche Post DHL Ende 2017 selbst in seinem "Postforum". Demnach lieferten die Zusteller im Jahr 2006 noch rund 70 Millionen Briefe am Tag aus, 2016 waren es nur noch 15 Millionen. "Für die Postunternehmen ist das eine riesige Herausforderung", schrieb die Post, denn die stünden "im Wettbewerb und müssen wirtschaftlich arbeiten, um ihren Fortbestand und damit Arbeitsplätze zu sichern."



Studie erklärt verändertes Verhalten

Bereits 2014 veröffentlichte der Bundestagsausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung eine repräsentative Studie, die einige Hinweise auf die Gründe für den Rückgang bei den Briefsendungen enthielt. So gab eine Mehrheit der Befragten an, dass private Schreiben überwiegend elektronisch versandt und empfangen werden. Beim Kontakt mit Unternehmen oder Behörden dominierte dagegen noch der herkömmliche Brief. Die Zahl derjenigen, die praktisch keine oder kaum noch Briefe verschicken, war mit 40 Prozent aber schon bemerkenswert hoch, insbesondere bei sehr jungen (bis 19 Jahre) und älteren Befragten (über 70 Jahre).

Bei sinkender Briefmenge und steigenden Personalkosten hat die Deutsche Post das Porto in den letzten Jahren immer weiter erhöht. Branchenkreisen zufolge wird das Versenden eines Standardbriefes statt aktuell 70 Cent bald 85 bis 90 Cent kosten. Das soll eine Änderung am gesetzlich definierten Referenzrahmen aus dem Bundeswirtschaftsministerium von Peter Altmeier ermöglichen.

Paketzustellung wächst und kostet

DPD, GLS, Go!, Hermes und UPS, die Konkurrenten der DHL im Paketgeschäft, kritisierten diesen Vorgang. Sie fürchten, dass DHL durch die höheren Porto-Einnahmen mehr Geld zur Verfügung haben und es auch für seine Paketsparte nutzen könnte. Ganz im Gegenteil zu den Briefsendungen steigt die Anzahl der Paketsendungen nämlich seit Jahren:

Das Geschäft ist für die Zusteller aber nur bedingt profitabel. Besonders die sogenannte "letzte Meile" kostet sie viel Geld. Gemeint ist die Zustellung der Pakete bei den Kunden vor Ort, an der Haustür. Allzu oft treffen sie niemanden an oder müssen die richtige Anschrift erst suchen. Dazu kommen der zähe Verkehr und die Parkplatzsuche in vielen städtischen Zustellgebieten. Auf bis zu 50 Prozent schätzen Experten den Anteil der "letzten Meile" an den gesamten Kosten der Zustellung.

Anzeige Anzeige

Branche diskutiert über Preisdifferenzierung

Der Umsatz mit den Paketen ist bei DHL im Jahr 2018 zwar seit längerer Zeit stärker gestiegen als das Volumen – pro Paket wurde also im Schnitt etwas mehr Geld eingenommen. Trotzdem brach der Überschuss des Konzerns in dem Jahr um fast ein Viertel ein. Die Paketdienste DPD und Hermes rechnen jetzt damit, dass es Haustür-Bestellungen künftig nur gegen Preiszuschlag gibt. Beide gewähren Online-Händlern schon Rabatte, wenn deren Kunden zu Paketshops und Paketstationen kommen und die Sendungen nicht erst an der Haustür entgegennehmen.

Anders bei der Post: Konze-Chef Frank Appel sagte, er glaube nicht, dass Abholung im Paketshop und Zustellung an der Haustür separat bepreist werden sollten. Vielmehr müssten die Geschäftskunden – etwa Online-Händler –diese Preisdifferenzierung vornehmen. Die wüssten besser, welchen Anteil die Zustellung an den Kosten habe.



(mit dpa)