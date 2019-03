Vorwürfe gegen Vonovia bleiben

Osnabrück. Der Wohnungskonzern Vonovia hat sein Ergebnis vor allem aufgrund von Zukäufen und Modernisierung verbessert. Die mit Investitionen einhergehenden Mietsteigerungen haben – auch in Osnabrück – im vergangenen Jahr für viel Kritik gesorgt. Ein Kommentar.

Wenn die nackten Zahlen bei der Unternehmensbilanz in den Hintergrund rücken, wird eines ganz deutlich: Im Vonovia-Konzern ist mächtig was schiefgelaufen. Zum Teil drastische Mieterhöhungen, ein Vermischen von Sanierungs- und Instandhaltungskosten: Die Vorwürfe, die gegen Deutschlands größtes Wohnungsunternehmen und zugleich größten privaten Vermieter auch aus der Region vorgebracht worden sind, wogen schwer. Dass Schadensbegrenzung und die Widerlegung von Vorwürfen nun an erster Stelle stehen, verwundert wenig.

Aufgegangen ist die Taktik jedoch nur bedingt. Denn eine Verallgemeinerung, die der Vorstand versucht hat, kann die Vorwürfe nicht entkräften, und die ist ebenso unangebracht wie das Pauschalurteil gegen Vonovia selbst, das der Vorstand zu Recht anprangerte. Es ist Fakt, dass mancherorts wie in Osnabrück die Mieterhöhung nach Sanierung deutlich über 1,50 Euro pro Quadratmeter lag. Die jetzige Deckelung kommt für diese Mieter zu spät. Und es stellt sich auch die Frage, ob bei Objekten, die deutlich über dieser Grenze liegen, nicht jahrelang in der Instandhaltung etwas schiefgelaufen ist.

Wenn sich Einzelfälle summieren, werden sie eben doch zum Trend und können nicht einfach abgetan werden. Den Missmut unter Mietern sollte der Vorstand nicht auf die leichte Schulter nehmen.