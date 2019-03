Osnabrück. Der Wohnungskonzern Vonovia hat sein Ergebnis vor allem aufgrund von Zukäufen und Modernisierung verbessert. Die mit Investitionen einhergehenden Mietsteigerungen haben – auch in Osnabrück – im vergangenen Jahr für viel Kritik gesorgt.

In den vergangenen Wochen und Monaten stand der Wohnungskonzern Vonovia unter anderem wegen seiner Modernisierungspraxis und Mieterhöhungen in der Kritik, auch in Osnabrück. Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen nun seinen Jahresbericht vorgestellt und war bemüht, die vorausgegangenen Negativmeldungen aus dem Weg zu räumen.

Wie beim Thema Mieterhöhung nach Modernisierung. Insgesamt liegt die durchschnittliche Ist-Miete pro Quadratmeter laut Vonovia-Jahresbericht bei 6,52 Euro pro Quadratmeter. "Fakt ist, durchschnittlich sind die Mieten nach einer Modernisierung um 1,50 Euro pro Quadratmeter gestiegen und seit Ende des Jahres haben wir versprochen, keine Modernisierung mehr durchzuführen, wo die Kosten zwei Euro pro Quadratmeter übersteigen", betonte Vorstandsvorsitzender Rolf Buch. Von einer Luxusmodernisierung sei man also weit entfernt. Die Deckelung der Kosten würde jedoch auch dazu führen, dass komplexe Sanierungsprojekte erst einmal nicht durchgeführt würden.

Insgesamt würde die Modernisierungen zur Verbesserung des Wohnwerts beitragen, so Buch. Das sahen Mieter in Osnabrück zuletzt deutlich anders. Sie berichteten unter anderem über Erhöhungen von rund 4,70 Euro pro Quadratmeter. Das hatte wochenlang für Kritik am Wohnungskonzern gesorgt.



Auch Finanzvorstand Helene von Roeder äußerte sich dazu und betonte:

"Wir treiben die Mietentwicklung nicht selbst. Mit einer Mietsteigerung von 1,3 Prozent liegen wir deutlich unter der langfristigen Inflationsrate."





Dass Vonovia nicht Kostentreiber ist, gilt für Vorstandsvorsitzenden Rolf Buch auch beim Thema Neuvermietung. Er verglich Zahlen des Immobilienportals Immowelt mit Vonovia. Diese zeigten, dass zum Beispiel für die Hauptstadt Berlin die Steigerung der Mietpreise bei Neuvermietung rund 30 Prozent unter dem Wert von Immowelt liegen. Für Hamburg lagen sie etwa auf gleichem Niveau.



"Bauen ist eine soziale Verantwortung"

Insgesamt investierte Vonovia in Modernisierung und Neubau im vergangenen Geschäftsjahr rund 1,14 Milliarden Euro. Für Instandhaltungsarbeiten kamen noch einmal 430,4 Millionen Euro hinzu, wie aus dem Jahresbericht hervorgeht. Die Modernisierungsquote lag im vergangenen Jahr bei 5 Prozent. Dieser Wert werde in kommenden Jahr nicht erreicht, so der Vorstand. Gebaut werden soll jedoch auch in den kommenden Jahren, unter anderem in Dortmund, Köln, Berlin, Leipzig, Hamburg und Wien. Durch eigene Bauprojekte tragen man auch dazu bei, dass das Angebot vergrößern und leiste somit einen Beitrag, die Anspannung am Wohnungsmarkt zu vergeringern. "Wer nicht baut, handelt unsozial. Bauen ist eine soziale Verantwortung.", so Buch. Allerdings fehle es in den Städten am Willen, Baugenehmigungen zu erteilen, kritisiert der Vorstandsvorsitzende.

Auch das Thema Nebenkosten und Nebenkostenabrechnung sprachen Buch und von Roeder an. "Jede verspätete und falsche Nebenkostenabrechung ist eine zu viel. Wir wissen, wir müssen besser werden", räumte Buch ein. Fakt sei aber auch: Nur 0,3 Prozent aller Nebenkostenabrechnungen würden strittig bleiben.



Die Höhe der Nebenkosten sei großteils nicht von Vonovia beeinflussbar, so der Vorstandsvorsitzende und betont:

„Diese Kosten hängen vom individuellen Verbrauch ab oder werden von Dritten wie der Kommune erhoben. Die Kosten für Leistungen, die wir selbst erbringen, wie beispielsweise Hausmeister, Gartenpflege und Gebäudereinigung, orientieren sich nachweislich an Marktpreisen."





Und: Es würden nur Dienstleistungen abgerechnet, die sinnvoll seien und erbracht wurden. Auch wenn Fehler passieren würden.

Die nackten Zahlen spielten bei der Bilanzuvorstellung fast eine untergeordnete Rolle. Insgesamt konnte der Wohnungskonzern Vonovia sein Ergebnis 2018 auf mehr als eine Milliarde Euro steigern. Ein Faktor dafür waren unter anderem die Zukäufe von Viktoria Park in Schweden und die Integration der BUWOG in Österreich – ebenso wie Investitionen in den Bestand. Insgesamt bewirtschaftet Vonovia mit ihren knapp 10.000 Mitarbeitern mehr als 480.000 Einheiten. Davon sind fast 396.000 eigene Wohnungen. Leer steht von diesen Einheiten fast nichts. Die Leerstandsquote lag im vergangenen Jahr bei 2,4 Prozent.



Französischen Markt im Blick

Mit den Märkte Österreich und Schweden sieht Vonovia ihr Engagement im Ausland noch nicht als abgeschlossen. In den Blick genommen hat das Unternehmen nach Auskunft des Vorstands unter anderem den französischen Markt. Aktuell bleibe dieser jedoch aufgrund der Gesetzgebung noch verschlossen. Mit dem Firmensitz in Bochum liege auch ein weiterer Markt nahe: die Niederlande. "Wir nehmen Anrufe aus den Niederlanden an, suchen aber nicht aktiv nach Optionen", hieß es bei der Vorstellung der Jahreszahlen.