Eine Frau mit einem traditionellen malaysischen Kopfschmuck beobachtet die Eröffnung der Reisemesse ITB auf dem Messegelände in Berlin. Malaysia ist das Partnerland der 53. ITB. Foto: Ralf Hirschberger

Berlin. Geschäftsabschlüsse in Millionenhöhe, Ideen für die Urlaubsplanung, Diskussionen über Probleme im Tourismus: Die Messe ITB führt zusammen, was mit der schönsten Zeit des Jahres zu tun hat. Und am ersten Tag dreht sich alles um die Frage, wie es weitergeht.