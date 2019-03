Schaeffler will Hunderte Jobs in Deutschland streichen MEC öffnen

Fahnen mit dem Logo-Schriftzug der Schaeffler AG wehen am Rande der Hauptversammlung des Unternehmens. Foto: Daniel Karmann

Herzogenaurach. Der Zulieferer Schaeffler will weitere Hunderte Jobs in Deutschland streichen. In einem ersten Schritt eines bis 2024 angelegten Programms will Schaeffler Einsparungen von 90 Millionen Euro erzielen, wie das Unternehmen in Herzogenaurach mitteilte.