Mit einer Holzhackschnitzelheizung und warmen Wasser erwärmt der Landwirt einen Teil seiner Spargelfelder von unten und kann so bereits deutlich vor anderen Landwirten Spargel ernten. Foto: Raphael Knipping

Nienburg. Bauern haben in Niedersachsen den ersten heimischen Spargel in dieser Saison geerntet. Dank Heiztechnik in speziell vorbereiteten Böden konnten die Landwirte schon mit der Ernte beginnen.