Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Frankfurt/Main. Sorgen um die Wirtschaft in den USA haben den Dax ins Minus gedrückt. „Die Partystimmung an den Börsen ist erst einmal vorbei“, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann bei QC-Partners. Der deutsche Leitindex sank am Vormittag um 0,46 Prozent auf 11 534,05 Punkte.