Osnabrück/Berlin. Wie sollen Digitalunternehmen wie Google & Co. künftig besteuert werden? Weil der Fiskus bislang an die Internetgiganten nicht herankommt, haben Bayerische Finanzbehörden ein Auge auf deutsche Unternehmen als Steuereintreiber geworfen. Das Vorhaben ist hoch riskant, die Wirtschaft ist alarmiert.

Was tun, wenn man sich als Finanzbehörde an den US-Teckfirmen die Zähne ausbeißt? Man sucht sich ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland, dass den Werbeservice der Internetriesen nutzt, und bittet dieses zur Kasse. So sieht die Überlegung bayerischer Finanzbehörden aus: Sie wollen deutsche Mittelständler, die Werbung zum Beispiel bei Google oder Facebook geschaltet haben, mit einer 15-prozentigen Quellensteuer belegen. Bislang gilt Onlinewerbung steuerrechtlich als Dienstleistung und ist somit quellensteuerfrei. Bayerns findige Finanzbeamten argumentieren nun, dass Google & Co. den Firmen ihre Algorithmen und somit Know-how zur Verfügung stellen – wie bei einer Lizenz, deren Kosten schon heute quellensteuerpflichtig sind.

Ist Bayern ein Einzelfall? Bislang scheint das so. Dem Niedersächsischen Finanzministerium sind auf Anfrage unserer Redaktion keine Fälle bekannt, in denen Finanzämter im Bundesland Quellensteuern auf Werbeausgaben bei Digitalunternehmen einfordern. Man warte das Treffen der Länderfinanzminister am 14. März ab, bei dem – auf Initiative Bayerns – um eine bundeseinheitliche Lösung gerungen werden soll.



500 Millionen Steuereinnahmen vs. 16 Milliarden Verlusten?

Die in München ausgebrüteten Pläne sind im Bundesfinanzministerium inzwischen durchgefallen. Man betrachte das Vorhaben „sehr zurückhaltend“, heißt es auf Nachfrage aus dem Haus von Olaf Scholz. Das Prinzip, sogenannte virtuelle Betriebsstätten ausländischer Firmen hierzulande zu besteuern, berge ein enormes Risiko für den Standort Deutschland. Die Sorge: Würde es weltweit übernommen, könnte ein BMW, der in Indien oder China gekauft und gefahren wird, dort besteuert werden und nicht mehr in Ingolstadt – weil das „Know-how“ dann dort unterwegs sei. Die Horror-Rechnung: 500 Millionen Euro an möglichen neuen Steuereinnahmen stünden bis zu 16 Milliarden Euro an möglichen Verlusten für den deutschen Fiskus gegenüber – das wäre ein brutaler Schuss ins eigene Knie.

Scholz verfolgt schon seit längerem einen anderen Weg, um eine faire Besteuerung der Internetriesen zu erreichen. Und endlich sei eine Verabredung auf weltweit gültige Untergrenzen im Steuerwettbewerb „in greifbare Nähe gerückt“, heißt es nun zuversichtlich im Ministerium. Der Grund: US-Präsident Donald Trump hat bei seiner Steuerreform eine derartige Mindestbesteuerung für Facebook & Co. bereits eingeführt und wird in diesem Kampf in Berlin nun als enger Verbündeter betrachtet. Im Rahmen der OECD könnte bald ein Abkommen erzielt werden, so Scholz‘ Hoffnung.

DIHK: Unternehmen würden auf Kosten sitzen bleiben

Parallel gibt es innerhalb der EU Bestrebungen, eine Digitalsteuer für Onlinewerbung einzuführen. Hier ist Paris der Antreiber, vor allem die Skandinavier stehen auf der Bremse. Auf dem EU-Finanzministertreffen in der kommenden Woche wird daher noch keine Einigung erwartet.

Mit seiner Skepsis gegenüber dem Bayern-Plan steht das Bundesfinanzministerium nicht allein: Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) geht auf die Barrikaden. Es sei „realitätsfern“, dass sich kleine und mittlere Unternehmen von ausländischen Portalbetreibern die Steuern zurückholen könnten, die sie für Werbegeschäfte an den deutschen Fiskus gezahlten hätten, kritisiert DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben gegenüber unserer Redaktion. „Viele mittelständische Unternehmen in Deutschland dürften deshalb auf der Belastung von gut 18 Prozent der Aufwendungen für Online-Werbung sitzen bleiben.“

Wansleben fordert:





Die Finanzminister von Bund und Ländern müssen schnellstmöglich klarstellen, dass eine solche Quellensteuerpflicht für die Unternehmen nicht besteht.





Wie Gewinne aus digitalen Geschäftsmodellen besteuert werden sollen, sei eine Herausforderung für die aktuelle Steuerpolitik, räumt er ein, aber: „Schnell entwickelte Scheinlösungen helfen Niemandem weiter“, so der DIHK-Hauptgeschäftsführer. „Im Gegenteil: Sie verursachen neue Verwerfungen zu Lasten der hiesigen Wirtschaft. Dazu gehört nun das Vorhaben der bayerischen Finanzverwaltung, sich das Geld erst einmal bei den deutschen Kunden der globalen Internet-Giganten zu holen.“

Der Bayern-Plan hat noch einen weiteren Haken. Da die Google Ltd. in Irland sitzt, stünden nach OECD-Standards die Steuern auf Werbegeschäfte mit der Plattform allein dem irischen Staat zu. Das Worst-Case-Szenario wäre dann, dass die deutschen Finanzbehörden die von deutschen Firmen eingezogenen Quellensteuern an Dublin weiterreichen müssten. „Dümmer geht es nicht“, kommentiert ein hoher Finanzexperte in Berlin. Die Steuerfachleute in der SPD-Bundestagsfraktion beschränken sich auf das Fazit, die Pläne der Bayern seien „nicht sinnvoll.“