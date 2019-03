Osnabrück. Dank des milden Wetters werden die Streusalzvorräte im Norden Deutschlands vorerst in den Lagern bleiben müssen. Hält der Frühling weiter Einzug, könnte das die Kosten für den Winterdienst deutlich senken.

Im Vergleich zu den Vorjahren hatten die 73 Straßen- und Autobahnmeistereien mit ihren 600 Fahrzeugen in Niedersachsen diesen Winter bisher nur wenig zu tun. Nach Auskunft der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) wurden in der laufenden Saison, die von Oktober bis April reicht, in Niedersachsen bis dato 53 000 Tonnen Streusalz verbraucht. Vergangenes Jahr waren es um diese Zeit bereits 91 000 Tonnen. Der durchschnittliche Verbrauch pro Saison liegt bei 110 000 Tonnen Salz.

Kommt bis Ende April nicht noch der große Kälteeinbruch Norddeutschland, könnte der geringe Verbrauch in diesem Winter den Schnitt – und damit auch die Kosten – deutlich senken. Im Winter 2017/2018 wurden in Niedersachsen rund 15,3 Millionen Euro für Taustoffe ausgegeben. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor.

Kein finanzieller Schaden

Laut NLStBV beherbergen Niedersachsens 110 Streugutlager derzeit 124 000 Tonnen Salz. Platz wäre für bis 150 000 Tonnen. „Überschüssiges Streusalz kann problemlos über mehrere Jahre eingelagert werden“, erläutert Jens-Thilo Schulze, Sprecher der NLStBV. Das Material sei zwar hygroskopisch – es zieht also Wasser an – aber das betreffe nur die oberste dünne Schicht der in den Lagern angehäuften Salzberge. Deshalb entstehe auch kein finanzieller Schaden durch den milden Winter. „Wir haben noch niemals Salz als unbrauchbar entsorgen müssen“, sagt Schulze.

Beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr in Schleswig-Holstein wollte man noch kein vorläufiges Winterfazit ziehen. Einer Sprecherin zufolge haben die 13 Straßenmeistereien diese Saison bisher aber ebenfalls nur selten ausrücken müssen. Im Durchschnitt werden in Schleswig-Holstein rund 55 000 Tonnen Streusalz pro Winter verbraucht. Die Lager bieten Platz für circa 32 000 Tonnen. Hier schlug das Material vergangene Saison mit rund 7,4 Millionen Euro zu Buche. In Mecklenburg-Vorpommern, wo über 36 000 Tonnen lagern, waren es 19,2 Millionen Euro. 52 000 Tonnen Salz landeten letzten Winter dort auf den Straßen.