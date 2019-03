Osnabrück/Genf. Die Autobranche steht vor großen Umbrüchen: Autonomes Fahren und neuartige Antriebstechniken sind die Trends der Zukunft. Vor Beginn des Genfer Automobilsalons lassen die Hersteller sich auf neue Allianzen ein. Was steckt hinter dem Trend zur Kooperation?

Neue Technologien und Geschäftsmodelle zwingen die Autohersteller zu neuen Allianzen, auch solche, die früher undenkbar waren. Daimler und BMW haben unlängst ihre Kräfte beim Carsharing gebündelt, jetzt wollen die beiden Rivalen auch beim autonomen Fahren gemeinsame Sache machen. Beide Unternehmen haben jüngst eine Absichtserklärung über eine langfristige strategische Kooperation unterzeichnet. BMW-Entwicklungschef Klaus Fröhlich machte deutlich, was die Hersteller bezwecken: Es gehe um die „Industrialisierung des autonomen Fahrens im Rahmen einer flexiblen, skalierbaren und nicht exklusiven Plattform“, zitierte ihn das „Handelsblatt“. „Durch die Zusammenführung der großen Kompetenzen unserer beiden Häuser erhöhen wir die Innovationskraft und beschleunigen die Verbreitung dieser Technologie.“

Experten zufolge sind es vor allem die horrenden Investitionssummen, die die Unternehmen zur Zusammenarbeit zwingen. „Man befindet sich im Wettbewerb mit Spielern aus dem Silicon Valley, die sehr gut gefüllte Kassen haben“, sagt Simon Schnurrer, Autofachmann der Beratungsfirma Oliver Wyman. „Die Bereitschaft zur Kooperation ist aber auch deshalb vorhanden, weil man zum Beispiel bei neuen Geschäftsmodellen wie Mobilitätsdiensten in der Stadt sehr schnell und marktabdeckend präsent sein muss.“ Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Deka-Bank, bewertet die Lage so: „Dass jetzt auch heimische Hersteller zur Zusammenarbeit bereit sind, verdeutlicht die großen Herausforderungen, sowohl bei der Technologie als auch bei den Investitionssummen.“

VW tut sich mit Ford zusammen

BMW und Daimler sind nicht die einzigen, die sich nach neuen Partnern umsehen. Volkswagen kooperiert bereits mit Ford im Bereich autonomer Nutzfahrzeuge. Nun soll diese Allianz ausgeweitet werden, VW will sich nach einem Bericht des „Wall Street Journal“ an der Ford-Tochter Argo beteiligen. Zugleich wollen die Wolfsburger mit dem Aachener Elektroauto-Bauer E.Go zusammenarbeiten, wie beide Unternehmen am Dienstag beim Genfer Automobilsalon mitteilten. Die Messe öffnet morgen für die Besucher. E.Go und VW wollen gemeinsam ein Elektrofahrzeug entwickeln und dafür Volkswagens „Modularen Elektrifizierungsbaukasten“ nutzen. (Hier weiterlesen: Audi setzt voll auf Elektro und präsentiert neuen SUV Q4 e-tron)

Noch sind die Zulassungszahlen von reinen Elektroautos überschaubar. Doch der Trend ist eindeutig: Nach einer Analyse des Beratungsunternehmens PWC wurden 2018 in China, den USA und den fünf größten europäischen Ländern 1,1 Millionen vollelektrische Fahrzeuge neu zugelassen – 70 Prozent mehr als im Vorjahr. In diesem und dem kommenden Jahr werden viele Hersteller neue elektrisch angetriebene Modelle präsentieren.

Bei der Entwicklung von Roboterautos und Elektroautos konkurrieren die Hersteller mit US-Unternehmen wie Tesla, Google oder Apple. Schnurrer glaubt, dass diese Unternehmen im Vorteil sind, wenn es um das Entwickeln neuer Software geht. Im Bereich der industriellen Produktion hätten die klassischen Autobauer die Nase vorn. „Anders als Software kann man Autos nicht per Knopfdruck vervielfältigen. Tesla hat jetzt erfahren, wie schwierig die Massenproduktion ist.“

Gewerkschafter in Sorge

Die bevorstehenden Umbrüche in der Automobilindustrie treibt auch die Gewerkschafter um. Ihre Sorge: Viele Arbeitsplätze könnten verloren gehen, wenn statt komplexer Verbrennungsmotoren künftig nur noch relativ einfache Elektromotoren verbaut werden. Für den Fachmann Schnurrer ist die Befürchtung nicht aus der Luft gegriffen: „Wenn man Gas gibt, kann man auch den elektrischen Antriebsstrang in Deutschland produzieren. Dabei fällt aber immer noch weniger Arbeit an, als bei einem Verbrennungsmotor.“

Weder Schnurrer noch Kater zählen allerdings zu jener Fraktion, die für die Autobranche hierzulande schwarz sieht. „Es gibt eine Zukunft für die deutschen Hersteller und die wird meiner Überzeugung nach nicht schlecht aussehen“, sagt Schnurrer. „Denn viele ihrer Fähigkeiten werden auch in Zukunft gebraucht werden. Software allein bringt Ihre Kinder nicht in die Schule.“

"Software allein bringt Ihre Kinder nicht in die Schule." Simon Schnurrer, Autoexperte bei Oliver Wyman





Kater betont, der Automobilbau und die Zulieferindustrie bildeten „eine wesentliche Säule der deutschen Volkswirtschaft“. Allerdings dürfe man auf die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen vertrauen. „Die deutschen Automobilfirmen haben große Stärken.“ Auch viele Zulieferer bereiteten sich schon auf die Zeit nach dem Verbrennungsmotor vor.