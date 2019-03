Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Frankfurt/Main. Der Dax hat am Rosenmontag gestützt von einer weiteren Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit moderate Gewinne verteidigt. Am Nachmittag lag der deutsche Leitindex mit 0,23 Prozent im Plus bei 11.628,63 Punkten.