Osnabrück. Prüfungsunterlagen im Vorfeld im Netz: Für jeden Prüfungsausschuss ein Albtraum. Für Schüler ein willkommenes Hilfsmittel für gute Noten, ob bei den bald beginnenden Abitur-Prüfungen oder der IHK. Für knapp 40.000 Azubis hat Letztere bundesweit jüngst Prüfungen austauschen müssen.

Handy-Fotos, Diskussionsforen im Internet, Whats-app- oder Facebook-Gruppen – die Möglichkeiten, sich über Prüfungen jeglicher Art im Vorfeld oder anschließend auszutauschen, sind immens. Von harmlosen Fragen wie „Wie fandet ihr die Prüfung? Noch jemand Ergebnisse im Kopf?“ bis zu „Hat jemand schon die aktuellen Prüfungsunterlagen? Bitte PN an mich! Zahle auch“ findet sich in den öffentlichen Bereichen alles. Mal mit Klarnamen, mal ohne. Seit Jahren.

Und Material lässt sich finden, wie jüngst die praktische Prüfung der Zerspanungsmechaniker gezeigt hat. Sie ist bundesweit einheitlich, findet jedoch über einen längeren Zeitraum statt. Aber auch schriftliche Prüfungen sind von Betrugsversuchen betroffen. „Bei zwei schriftlichen Prüfungen in den Berufen Elektroniker für Betriebstechnik und Konstruktionsmechaniker hat der Krisenstab im Frühjahr 2018 entschieden, die Aufgaben innerhalb weniger Tage kurzfristig auszutauschen“, bestätigt Jürgen Siegle, Leiter der Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle (PAL) der IHK Region Stuttgart, die für die gewerblich-technischen Berufe die bundesweiten Prüfungen erstellt.

Geheimhaltungsverletzungen kein Einzelfall

Betroffen waren rund 10.000 Azubis. Gut 140 von ihnen kamen aus dem IHK-Bezirk Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim. Die Prüfung fand mit neuen Aufgaben am geplanten Tag statt.

Das war kein Einzelfall. Auch im Winter 2017 musste für 27.000 Azubis im Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde aufgrund von Geheimhaltungsverletzungen ein Plan B aus der Schublade geholt werden. Davon hätten die Prüflinge in beiden Fällen jedoch nichts mitbekommen, so Siegle. Pro Jahr führen die IHKs bundesweit mehr als 600.000 Prüfungen in der Aus- und Weiterbildung durch. Im IHK-Bezirk Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim legten 2018 4471 Auszubildende ihre Abschlussprüfung, sowie 3769 ihre Zwischenprüfung ab.

Zwei bis drei Anzeigen pro Jahr

Werden Geheimhaltungs- oder Copyright-Verletzungen im Netz bekannt, stellt die IHK Strafanzeige gegen Unbekannt. „Wir stellen durchschnittlich zwei bis drei pro Jahr“, sagt Jürgen Siegle. Erfolgreich sind diese Anzeigen allerdings selten, denn nachzuweisen, wo die Prüfungsunterlagen herkommen, sei schwierig. „Bedauerlicherweise werden oft falsche Namen angegeben, oder die Spuren führen ins Ausland zu Servern, auf die die deutschen Strafverfolgungsbehörden keinen Zugriff haben.“

Verfolgt würden die Diskussionen zwischen den Azubis im Netz sowohl von der IHK selbst als auch von den Ausbildungsbetrieben, betont Siegle. Hinzu kommt ein Dienstleister, der im Auftrag der Organisation das Internet durchkämmt. Konnte derjenige, der die Aufgaben verbreitet, ermittelt werden, wurden jedoch schon Schadenersatzforderungen gestellt. Weitere Details wollte Siegle nicht nennen.

Prüfung der Zerspanungsmechaniker nicht ausgetauscht

Doch nicht immer führt die Tatsache, dass Prüfungsunterlagen im Netz auftauchen, auch dazu, dass sie ausgetauscht werden. Wie bei der praktischen Prüfung der Zerspanungsmechaniker im vergangenen Jahr. Der Krisenstab hatte entschieden, sie weiterlaufen zu lassen. Der Grund: Anders als bei schriftlichen Prüfungen sei die praktische Prüfung keine reine Wissensabfrage, so IHK-Experte Siegle. Das Handwerkliche stehe im Vordergrund. Nur wenn ein Prüfling die geforderte Programmierung vorab hätte erstellen und sie während der Prüfung in die Maschine hätte einspeisen können, hätte er einen Vorteil, so die Einschätzung.

Dass die einheitliche Prüfung an unterschiedlichen Tagen stattfindet, sieht Sabine Stöhr, Geschäftsführerin des Industriellen Arbeitgeberverbands (IAV) Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, allerdings kritisch: „Es gilt eigentlich bei allen Prüfungen, die Kompetenzen sichtbar machen sollen und Leistungen bewerten, egal ob in der Schulwelt oder bei anderen Organisationen: Sind sie zeitversetzt, sollten, wenn möglich, verschiedene Aufgabenvarianten verwendet werden, um die Anforderungen vergleichbar hoch zu halten.“

In einer Stellungnahme des niedersächsischen Kultusministeriums heißt es auf Anfrage: „Die Verwendung zentral erstellter Prüfungsaufgaben ist durch das Berufsbildungsgesetz gewollt. Dies hat neben prüfungsökonomischen Gründen auch qualitative Gründe. Es können einheitliche Standards gesetzt werden.“ Für die Prüfung müsse durch die IHK Niedersachsen (IHKN) als zuständige Stellen sichergestellt sein, dass alle Prüflinge identische Prüfungsbedingungen haben.

Mehrere Tausend Personen an Prüfungsdurchführung beteiligt

Dafür, dass trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Informationen durchsickern, hat IHK-Experte Siegle eine einfache Erklärung: „An der Prüfungsdurchführung sind bundesweit mehrere Tausend Personen – Prüflinge und Prüfer – beteiligt.“ Gemessen an der hohen Zahl der Prüfungsteilnehmer sei der Prozentsatz der Prüfungen, die im Winter 2017 und Frühjahr 2018 ausgetauscht wurden, minimal, betont er.

Vom Kultusministerium heißt es nur: „Es ist und bleibt für alle Institutionen eine Herausforderung, das Thema Datensicherheit ständig im Blick zu behalten und gegebenenfalls etablierte Verfahren anzupassen.“ Es habe von jeher Betrugsversuche gegeben, und die werde es auch weiter geben. „Wir gehen davon aus, dass sich auch die IHKN dieser Herausforderung stellt und weiter im Blick behalten wird.“

Auswirkungen auf die Note?

Ähnlich sieht es auch IAV-Geschäftsführerin Sabine Stöhr: „Die leichte Vernetzungsmöglichkeit, eigentlich ein Vorteil im Zeitalter der Digitalisierung, birgt auch Risiken, wenn vertrauliche Daten unbefugt verbreitet werden. Es sollte mit dem Ziel der Chancengleichheit und Prüfungsgerechtigkeit alles getan werden, um ,Prüfungs-Leaks„ zu vermeiden.“

So ärgerlich die geleakten und nicht ausgetauschten Aufgaben sind, eine Auswirkung auf das Ergebnis der Zerspaner-Abschlussprüfungen hat das Internet allem Anschein nach bislang nicht gehabt. Die Durchschnittsnoten sind in den vergangenen Jahren konstant bei rund 2,5 geblieben. Das bestätigt auch die IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim. In der Region haben im Winter 92 Zerspaner-Azubis ihre Prüfung abgelegt.