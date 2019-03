Heil will gegen Missstände in der Paketbranche vorgehen MEC öffnen

Bundesarbeitsminister Heil: „Ich bin nicht bereit, die Entwicklung in Teilen der Paketbranche länger zu akzeptieren“. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Berlin. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will per Gesetz gegen Missstände in der hart umkämpften Paketbranche vorgehen. „Ich bin nicht bereit, die Entwicklung in Teilen der Paketbranche länger zu akzeptieren“, sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er nannte es beschämend, unter welchen Bedingungen Arbeitnehmer dort teils arbeiten müssten.