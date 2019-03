Logischer Schritt für Tesla

Osnabrück. Tesla will den Massenmarkt erobern. Damit verbunden, will das Unternehmen seine Kosten senken und greift dabei zu einem unkonventionellen Mittel: Die Elektroautos sollen die Kunden künftig nur noch im Internet bestellen. Ein Kommentar.

Es ist eine Ankündigung mit System: Tesla-Chef Elon Musk will weg vom klassischen Autohaus und rein in die digitale Vertriebszukunft. Schon heute kann der Kunde seinen Tesla ganz bequem vom Sofa aus ordern. Das auszuweiten und in einer finanziell turbulenten Zeit für Tesla die Kostenstruktur des Vertriebs zu reduzieren passt ins Konzept.

Und Musk ist nicht der Einzige, der auf eine digitale Zukunft des Autoverkaufs setzt. Auch VW hat bereits angekündigt, auf eine digitale Vertriebsstruktur umzustellen. Bis andere Hersteller nachziehen, ist nur eine Frage der Zeit. Der Markt ist nicht mehr so dynamisch, wie er einmal war, und Autohäuser sind nun einmal ein Kostenfaktor.

Man muss nicht einmal auf den Online-Riesen Amazon warten, um eine Zukunft für Geschäftsmodelle jenseits des klassischen Autohauses zu sehen. Mit Lidl ist bereits ein Discounter ins Leasing-Geschäft eingestiegen. Auch wenn hinter dessen limitiertem Angebot ein Autohändler steckt, zeigt es doch das Potenzial, Kunden andere Vertriebskanäle anzubieten.

Bis das digitale Konzept langfristig in der Fläche angekommen ist, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Zu sehr lockt das Gefühl der Sicherheit, ein Auto Probe gefahren und analog gekauft zu haben. Mit der Generation, die mit digitalen Geschäftsmodellen aufwächst, sieht das langfristig anders aus.