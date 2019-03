Seattle. Der Online-Riese Amazon stellt der Verkauf der physischen Variante des Dash Buttons weltweit ein. Ein Sprecher betont: das erfolge unabhängig von der Entscheidung des Oberlandesgerichts München.

Der Online-Händler Amazon aus den USA stellt den Verkauf seiner Dash Buttons weltweit ein. Mithilfe dieser Bestellknöpfe konnte etwa die Bestellung von Waschmittel mit einem Knopfdruck direkt bei Amazon bestellt werden. Die vernetzten Knöpfchen können zum Beispiel an die Waschmaschine geklebt werden.

Doch in der Nacht zum Freitag wurden die Knöpfe aus dem Amazon-Angebot entfernt. Das Sortiment umfasste rund 70 Varianten für Artikel wie Waschmittel, Windeln, Kondome, Kaffee oder Kosmetik.

Seit 2016 im Verkauf

Mann wolle sich nun lieber auf verwandte digitale Dienste konzentrieren, heißt es. Dazu gehören virtuelle Varianten der Dash Buttons, die man sich auf der Amazon-Website oder in der App einrichten kann.

Neben den USA und Deutschland wurden die Dash Buttons auch in Japan, Großbritannien, Italien, Spanien sowie Frankreich verkauft. "Der amerikanische Markt für den Dash-Button ist ungleich größer als der deutsche", sagte Amazon-Manager Tim Freystedt. In Deutschland gibt es die Bestellknöpfe seit 2016 – in den USA bereits seit einem Jahr zuvor.

Haushalte, die hierzulande einen Dash Button nutzen, müssen sich aber wohl keine Sorgen machen: "Wenn man jetzt einen Dash-Button zu Hause hat, bleibt er natürlich funktionsfähig", heißt es von Amazon-Manager Freystedt dazu. Amazon verspricht, dass die Batterie der Dash Buttons fünf bis zehn Jahre halten soll.

Niederlage vor Gericht

Die Einfachheit der Dash Buttons, die das Produkt auszeichnet, wurde Amazon aber zuletzt auch zum Verhängnis. Denn wie das Oberlandesgericht München im Januar entschied, verstoße Amazon damit gegen Gesetze zum Online-Handel. Der Grund: Beim Einkauf würden klare Informationen zu Inhalt, Preis und der Hinweis auf eine zahlungspflichtige Bestellung fehlen.

Amazon betont jedoch, dass das weltweite Aus für die Dash Buttons keine Folge der Niederlage vor Gericht sei: "Die Entscheidung des Oberlandesgerichtes München steht in keinerlei Zusammenhang mit der Entscheidung, den Dash Button weltweit nicht weiter anzubieten", sagt Freystedt. Grund sei, dass Kunden zunehmend die anderen Angebote zum Nachordern nutzen würden.



Tatsächlich wolle Amazon trotz des Verkaufsstopps der Dash Buttons weiterhin gegen die Entscheidung des OLG München vorgehen: "Wir werden nach wie vor gegen die Entscheidung des OLG Rechtsmittel einlegen, weil wir sie für innovationsfeindlich und falsch halten", erklärt Freystedt.