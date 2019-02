Nord/LB-Rettung: Teuer, aber sinnvoll

Hannover. Niedersachsens Sparkassen haben ihren Beitrag zur Nord/LB-Rettung besiegelt. Die ist zwar teuer, aber auch vernünftig. Die Sparkassen haben das Glück, in einer Phase zur Kasse gebeten zu werden, in der viele von ihnen noch gute Gewinne einfahren.

Lange hatte sich der Sparkassenverband in Hannover gesträubt, mehr Geld in die marode Landesbank zu stecken. Am Ende setzte sich die Einsicht durch, dass die Alternativen noch desaströser wären. Eine Abwicklung der Nord/LB wäre eine heftige Niederlage für die Sparkassen und deutlich teurer gewesen. Schlimmer noch: Ein Ende der Nord/LB hätte den Verlust wichtiger Privilegien für die Sparkassen zur Folge haben können. Weil sie ein eigenes Institutssicherungssystem unterhalten, müssen Sparkassen etwa Kredite an andere Mitglieder der Finanzgruppe nicht mit Eigenkapital unterlegen – ein Wettbewerbsvorteil. Hätten die Sparkassen der Nord/LB die Hilfe verweigert, hätte die Aufsicht dem Haftungsverbund ein Ende bereiten können. In diesem Fall wäre es mit dem Sparkassen-Nimbus der Stabilität rasch vorbei gewesen.



Die Sparkassen mögen jetzt über die Belastung stöhnen. Doch was haben eigentlich ihre Vertreter im Nord/LB-Aufsichtsrat während all der Jahre gemacht, in denen sich die Landesbank auf waghalsige Schiffsfinanzierungen einließ?