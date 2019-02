Dax knapp im Plus und mit zweitem Gewinnmonat in Folge MEC öffnen

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Frankfurt/Main. Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem schwachen Handelsbeginn mühsam ins Plus gekämpft. Letztlich verbuchte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,25 Prozent auf 11.515,64 Punkte.