Arbeitsbedingungen bei Paketdiensten? Egal! Hauptsache pünktlich

Osnabrück. Verdi-Chef Frank Bsirske findet, im Paketgewerbe gebe es mafiöse Strukturen. Zu Lasten der Paketboten. Im Kern eine richtige Feststellung, aber Verantwortung tragen eben auch die Besteller. Ein Kommentar.

Es ist ein beliebter Sport, über Paketdienste zu meckern. Wohl jeder kennt die Geschichten von Boten, die, statt zu klingeln, direkt einen Abholschein im Briefkasten hinterlassen. Aber haben Sie sich schon einmal gefragt, wer der Mensch hinter dem Paket ist? Welchem Zeitdruck die Arbeiter ausgesetzt sind und was sie am Ende verdienen? Seien wir ehrlich: Es interessiert uns nicht. Hauptsache, das Paket wird pünktlich überreicht. Tür auf, Tür zu und tschüss! Es ist diese Ignoranz, die das Entstehen einer Parallelgesellschaft ermöglicht hat. Im Schlachthof, auf dem Bau oder im Lieferbulli arbeiten vorrangig zigtausend Ausländer für wenig Geld in kaum zu durchschauenden Arbeitsverhältnissen. Eine Schattenarmee, die der Wohlstandsgesellschaft ihren Lebensstil ermöglicht.

Sicher: Die Mafia-Kritik von Verdi ist in dieser Pauschalität überzogen. Nicht jeder Subunternehmer ist ein Menschenschinder. Zumal zur Wahrheit auch gehört, dass sich viele freiwillig dem System ausliefern. Denn selbst wenn der deutsche Mindestlohn unterlaufen wird, bleibt am Ende mehr über als in der Heimat. Aber es bleibt die Frage, was das mit der sozialen Marktwirtschaft zu tun hat, für die sich Deutschland rühmt. Nicht viel. Das impliziert auch die Reaktion der Paketdienste. Sie weisen die Kritik zurück – oder genauer gesagt: Sie weisen die Verantwortung zurück. Denn das ist der Vorteil solcher Vertragskonstrukte: mehr Profit, weniger bis keine Verantwortung. Oder aus Sicht der Kunden: portofrei am nächsten Tag an der Haustür.