Rekordüberschuss: Steuerzahler müssen endlich entlastet werden

Osnabrück. Mal wieder hat der Fiskus mehr eingenommen, als er ausgegeben hat: Ein sattes Plus von 58 Milliarden Euro haben Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen 2018 erwirtschaftet. Doch statt die Steuerzahler zu entlasten, sind die Mehreinnahmen schon jetzt verplant. Ein Kommentar.

Dem deutschen Staat geht es so gut wie lange nicht. Die Steuereinnahmen sprudeln und sorgen mal wieder für einen Rekordüberschuss im Haushalt. Das ist gut, zumindest auf den ersten Blick. Doch nicht bei jedem kommt der Geldsegen an. Statt die Bürger zu entlasten, die mit Steuer- und Sozialabgaben den Überschuss erst ermöglicht haben, sind die Mehreinnahmen längst verplant. Ein maßvoller Umgang sieht anders aus.

Denn schon jetzt zeigen sich erste Risse in der Haushaltsbilanz. Die geplanten Ausgaben beim Baukindergeld, die angedachte Grundrente der SPD und die anhaltende Flaute der Konjunktur, die sich bereits in den zurückliegenden Quartalen bemerkbar gemacht hat, dämpfen die Erwartungen. Hinzu kommen die Unwägbarkeiten des Brexits und mögliche US-Strafzölle auf Autos, die vor allem für die exportorientierte Wirtschaft Folgen haben dürften. Auch Unternehmer blicken zunehmend skeptisch in die Zukunft. Das belegt der Ifo-Geschäftsklimaindex, der auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2014 gesunken ist.

Sich auf den finanziellen Rücklagen auszuruhen wäre deshalb ein Fehler. Zumal sich die Frage stellt, ob all das Geld sinnvoll investiert wird. Vielmehr sollten die Steuerzahler endlich von den Mehreinnahmen profitieren, die dank harter Arbeit Jahr für Jahr die Kassen klingeln lassen und selbst kaum entlastet werden.