Osnabrück. Mehrere Milliarden Euro an Agrarsubventionen überweist die EU jedes Jahr nach Deutschland. Der Bundesrechnungshof hat in seinem Jahresbericht 2018 festgestellt: Ein großer Teil des Geldes wird hierzulande offenbar nicht versteuert.

Die Rechnungshofprüfer kritisieren, dass jeder zehnte Betrieb, der Geld von EU, Bund oder Land bekommt, den Finanzämtern gar nicht erst bekannt ist. „Diese Betriebe versteuern ihre Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft überhaupt nicht“, so die Schlussfolgerung im Prüfbericht.

Welche Dimensionen das annehmen kann, zeigt ein dort aufgeführtes Beispiel: „Nach dem Hinweis des Bundesrechnungshofes forderte beispielsweise ein Finanzamt bei einem Betrieb 125.000 Euro Steuern nach.“

Und selbst wenn die Ämter die Empfänger kennen, heißt das nicht, dass diese auch Abgaben auf die Subventionen leisten: Viele Betriebe hätten die Zahlungen aus Brüssel schlichtweg in ihren Steuererklärungen verschwiegen, sie beispielsweise beim zu versteuernden Einkommen nicht angegeben. In welchem Umfang geschieht das? Dazu die Prüfer:

„Nach Erhebungen der Landesrechnungshöfe betraf dies bis zu zehn Prozent der Steuererklärungen.“

Hieße also, wenn man die unbekannten Betriebe und diejenigen mit unzureichenden Steuererklärungen zusammennimmt: Bis zu 20 Prozent der Subventionsempfänger hinterziehen – ob nun bewusst oder unbewusst - Steuern und müssen bislang auch keine Konsequenzen fürchten. Der Rechnungshof stellt fest, dass wichtige Daten nicht an die Finanzämter übermittelt werden. Und das, obwohl sie bei den zuständigen Agrarbehörden liegen, die die Gelder auszahlen.



Eine „ordnungsgemäße steuerliche Erfassung von Agrarsubventionen“ sei deswegen derzeit nicht gewährleistet, schreibt der Rechnungshof. Nur bei sogenannten Nebenerwerbslandwirten hätten die Steuerbehörden den vollen Überblick. Der Bundesrechnungshof hat die Bundesregierung deswegen aufgefordert, ein elektronisches Verfahren einzurichten, damit Finanzämter auf die Subventionsdaten zugreifen und ordentlich besteuern können.

Keine schnelle Lösung

Besonders eilig scheint es das Bundesfinanzministerium bei der Behebung des Missstandes allerdings nicht zu haben. Ein Sprecher erklärt, die Ergebnisse der Prüfung würden nun mit den Landesbehörden erörtert. Dann werde weiter geschaut. „Zeitliche Aussagen können hierzu nicht getroffen werden.“

Aus dem Finanzministerium des Agrarlandes Niedersachsen heißt es, es seien bereits vor den Erkenntnissen des Bundesrechnungshofes Prüfkriterien festgelegt und Finanzämter für das Thema sensibilisiert worden. „So konnten diesbezüglich auch Fälle im Sinne der Steuergerechtigkeit erfolgreich geprüft werden, die am Ende auch zu Steuermehreinnahmen geführt haben“, schreibt ein Behördensprecher aus Hannover. Niedersachsen sorge für Steuergerechtigkeit.

Beim Bauernverband wundert man sich über die Erkenntnisse des Bundesrechnungshofes. Vize-Generalsekretär Udo Hemmerling sagt:

„Für landwirtschaftliche Betriebe bestehen nach unserer Einschätzung grundsätzlich keine Schlupflöcher.“

Für die Betriebe sei auch vollkommen klar, „dass EU-Agrarzahlungen steuerlich als Einnahmen gelten“ und entsprechend versteuert werden müssten. Wie das bei anderen Subventionsempfängern wie beispielsweise Hobby-Pferdehaltern oder Naturschutzverbänden aussieht, entziehe sich aber der Kenntnis des Verbandes, so Hemmerling.



Er verweist darauf, dass seit einigen Jahren EU-Subventionsempfänger wieder namentlich im Internet veröffentlicht werden. „Die EU-Agrarzahlungen sind über die vorhandene Datenbank voll transparent. Die Finanzbehörden können diese wie jedermann online einsehen.“ (Weiterlesen: EU-Agrarsubventionen: Das waren die Top-Empfänger)

Problem schon lange bekannt

Tun sie aber offenbar nicht. Das Bundesfinanzministerium sieht auf Nachfrage jedenfalls keinen Grund, die Erkenntnisse der Prüfer in Frage zu stellen. Zumal das Problem auch nicht ganz neu scheint. Bereits 2012 monierte der Oberste Rechnungshof in Bayern, eine mangelhafte Besteuerung von landwirtschaftlichen Einkünften im Allgemeinen und Subventionsgeldern im Besonderen. „Hierdurch entstehen jährlich Steuerausfälle in zweistelliger Millionenhöhe“, so die Prüfer – allein in Bayern wohlgemerkt. Der Bundesrechnungshof gibt keine Schätzung dazu ab, welche Summe dem Fiskus bundesweit entgeht.

Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer fordert Tempo. Und er hat auch eine Vermutung, um wen es sich bei den unbekannten Empfängern handeln könnte: „Jetzt muss umgehend geprüft werden, ob das ausländische Boden-Spekulanten sind, die ihre erhaltenen Agrarsubventionen nicht versteuern.“

Krischer geht davon aus, dass die Finanzämter die Rüge vom Rechnungshof zum Anlass nehmen und nachhaken. „Falls eine Ermittlung der Empfänger und eine Nachzahlung von Steuern nicht möglich ist, muss die Überweisung der Agrarsubventionen umgehend eingestellt werden. Dann melden die sich schon“, vermutet Krischer.