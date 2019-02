Hamburg. Wer auf seinem Konto plötzlich eine 1-Cent-Überweisung vorfindet, sollte vorsichtig sein. Dahinter könnten Betrüger stecken.

Sollten Sie in letzter Zeit eine 1-Cent-Überweisung auf ihrem Konto erhalten haben, seien Sie vorsichtig und prüfen Sie die Quelle genau. Zwar stecken oftmals seriöse Unternehmen wie Banken, Online-Shops oder wohltätige Organisation dahinter, immer häufiger nutzen jedoch auch Betrüger diese Masche. Die Postbank warnt nun.

Wozu dient eine 1-Cent-Überweisung?

Mit einer 1-Cent-Überweisung prüfen etwa Online-Shops die Korrektheit des Kontos der Zahlungspflichtigen. Sollten die Kontodaten falsch sein, erfolgt eine Rücküberweisung. Dann kann der Zahlungspflichtige kontaktiert und um Angabe der korrekten Daten gebeten werden.

Auch Ebay und Paypal verwenden 1-Cent-Überweisungen. Die Unternehmen versehen die Überweisungen mit einem 4-stelligen Code im Verwendungszweck, ebenfalls um die Existenz eines Kontos zu bestätigen.

Ein weiteres Beispiel: "Die Überweisung von Kleinstbeträgen wird von zahlreichen Spendenorganisationen genutzt, um die Anschrift von Personen ausfindig zu machen, die zu ihren Gunsten gespendet haben", sagt Stefan Ludwig von der Postbank. "Denn nur wenn sie die Adresse des Gebers kennen, können sie für ihn eine Spendenquittung ausstellen." Im Verwendungszweck der Überweisung ist in der Regel eine Rufnummer oder Internetadresse der Organisation angegeben mit dem Hinweis auf die Quittung.

So nutzen Betrüger die Kleinstüberweisungen

"Grundsätzlich sollte man sich den Verwendungszweck einer Buchung immer genau durchlesen", so Stefan Ludwig. Vorsicht gilt bei Gutschriften aus unbekannter Quelle. Dabei könnte es sich um eine Betrugsmasche handeln: Denn auch Kriminelle überweisen kleine Geldbeträge. Die Kontonummern erstellen sie selbst, per Zufallsprinzip. Im Verwendungszweck geben die Täter eine kostenpflichtige Telefonnummer an, mit der Bitte an den Kontoinhaber, diese anzuwählen. "Bankkunden sollten dieser Aufforderung auf keinen Fall nachkommen, da der Anruf mit horrenden Kosten verbunden sein kann", rät Stefan Ludwig.