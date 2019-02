Der Fiskus profitierte von sprudelnden Steuern und Sozialbeiträgen, auch dank der historisch guten Lage auf dem Arbeitsmarkt. Foto: dpa/Oliver Berg

Wiesbaden. Das fünfte Jahr in Folge hat der deutsche Staat mehr Geld eingenommen als ausgegeben. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mit. Ob der Geldregen anhält, scheint jedoch fraglich.