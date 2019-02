Digitale Möglichkeiten der Mobilität ausschöpfen

Osnabrück. Die Taxi-Branche befürchtet durch die Öffnung des Fahrdienstmarktes das Ende ihrer Zunft gekommen. Die Politik will dagegen mit dem neuen Gesetzesvorschlag mehr Flexibilität für Kunden und eine Entlastung der Umwelt erreichen. Ein Kommentar.

Die Taxler sehen ihre Felle davon schwimmen. Sie wehren sich mit aller Kraft gegen den Vorstoß des Verkehrsministeriums, gesetzliche Hürden für private Fahrdienste wie das US-amerikanische Unternehmen Uber abzubauen. Bedenkt man, dass dessen Fahrer sowohl Fahrpreise als auch Fahrzeiten selbst flexibel bestimmen dürfen, ist das durchaus verständlich.

Im Sinne des Umweltschutzes machen die Leerfahrten, zu denen die Fahrdienste nach jedem Auftrag bisher verpflichtet sind, jedoch so gar keinen Sinn. Auch wird es höchste Zeit, dass die Mobilitätsbranche die digitalen Möglichkeiten voll ausschöpft. Längst können über Apps wie Blabla-Car und anderen Plattformen für Mitfahrgelegenheiten spontan Fahrgemeinschaften gebildet werden. Das spart nicht nur bares Geld. Auch die Belastung für die Umwelt ist geringer, wenn sich Pendler ein Auto teilen. Die Innenstädte profitieren zusätzlich, da weniger Raum für Parkplätze benötigt wird. Dieser Effekt kann sich noch verstärken, wenn Fahrdienstleistungen zunehmend online angeboten und deswegen vermehrt genutzt werden.

Die Politik darf jedoch nicht nur Hürden im Mobilitätsmarkt abbauen. Besonders in puncto Bezahlung der Fahrer müssen klare Vorgaben für Uber und Co her, die unweigerlich auf den deutschen Markt drängen werden. Andernfalls gehören die Fahrer der privaten Unternehmen – die bei Uber nicht einmal angestellt sind, sondern als Selbstständige agieren – schnell zu den Verlierern der Liberalisierung.