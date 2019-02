Osnabrück. Die Schweinebauern in Deutschland plagen viele Sorgen. Im Kern stehen die Betriebe vor der Herausforderung EU-weit wettbewerbsfähig zu bleiben, während sie zahlreiche Auflagen für Umweltschutz und Tierwohl einhalten sollen. Eine Aufgabe, die viele Bauern resignieren lässt, was auf lange Sicht Fleischimporte aus dem Ausland notwendig macht könnte.

Welche Zukunftsperspektive sehen die deutschen Schweinebauern für ihre Betriebe?

Bei der Schweinemast planen 31,5 Prozent der deutschen Bauern in den kommenden zehn Jahren ihren Ausstieg. In Niedersachsen wollen 30 Prozent die Schweinemast aufgeben. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Interessengemeinschaft der Schweinehalter (ISN) hervor, an der 839 Betriebe teilgenommen haben. Vor allem kleineren Höfen fehlt offenbar die Zukunftsperspektive. Laut Umfrage denken 53,8 Prozent der Schweinebauern mit weniger als 800 Tieren ans Aufgeben innerhalb der nächsten zehn Jahre. Bei Betrieben mit 2800 Schweinen oder mehr sind es lediglich 12,4 Prozent.

Aus welchen Gründen wollen die Bauern aussteigen?

Über die Hälfte der Befragten (62,5 %) gibt die gesellschaftliche Stimmung gegen Tierhaltung als größte Belastung für ihre Arbeit an. Am Rande einer ISN-Mitgliederversammlung in Münster sagte Schweinebauer Christoph Daldrup aus Dülmen im Gespräch mit unserer Redaktion: „Wir sind moderne Landwirte mit Hochschulabschluss, unseren Tieren geht es gut. Trotzdem werden wir in der Gesellschaft immer wieder als Tierquäler dargestellt und in Misskredit gebracht.“ Daldrup übt aber auch Eigenkritik: „Die Bauern haben es verpasst ein korrektes Image aufzubauen und über ihre Arbeit aufzuklären. Da gibt es großen Nachholbedarf.“ Den meisten Menschen sei heute gar nicht mehr klar, woher ihre Lebensmittel kommen.

ISN-Vorsitzender Heinrich Dierkes bemängelte bei der Versammlung zudem die fehlende Strategie und unklare Zielsetzung von Bundeswirtschaftsministerin Julia Klöckner bezüglich der Rahmenbedingungen für Schweinehaltung. Die Landwirte seien willens moderne, tiergerechte Haltungssysteme aufzubauen. Zu oft scheitere dies jedoch an komplizierten Auflagen, Grenzwerten, Gutachten und Bauvorschriften. Das spiegelt sich auch in der ISN-Umfrage wieder: 59,5 Prozent der Schweinebauern geben die Summe der Auflagen als Grund für ihren geplanten Ausstieg an. Auf Grund dieser und weiterer Hürden können sich 82,5 Prozent nicht vorstellen, ihren Betrieb weiter auszubauen. Es fehle an Planungssicherheit, so Dierkes. Was heute noch erlaubt ist, könne morgen schon wieder hinfällig sein. Und das wirke sich auf die gesamte Branche aus.

Wie steht Deutschland im EU-Vergleich da?

Während die Zahl der Schweine im Großteil der EU-Länder gewachsen ist, geht sie in Deutschland zurück. Im Zeitraum von 2012 bis 2018 ist der Bestand um sieben Prozent von 28,33 Millionen auf 26,44 Millionen Tiere gefallen. Das lässt sich jedoch auch auf die „Initiative-Tierwohl“ zurückführen. Seit 2015 bekommen Bauern mehr Zuschüsse, wenn sie den einzelnen Tieren mehr Platz bieten. Dafür werden meist ein paar weniger gehalten. Tierrechtsorganisationen wie Peta kritisieren den Ansatz. Der gesetzliche Standard liegt bei 75 Quadratzentimetern pro Schwein. Für nur 15 Quadratzentimeter mehr wird bereits das Tierwohlkennzeichen vergeben.

In den vergangenen sechs Jahren ist auch die Anzahl an Zuchtsauen in Deutschland um 220.000 gesunken. Im selben Zeitraum ist der Bestand in Spanien um 330.000 angewachsen. Auch Dänemark, die Niederlande, Polen und Österreich verzeichnen einen Zuwachs. Trotzdem: Nach Spanien liegt Deutschland im EU-Vergleich immer noch weit vor Frankreich, der Nation mit dem drittgrößten Schweinebestand. Dort wurden 2018 rund 13 Millionen Tiere gehalten.

Welche Forderungen gibt es an die Politik?

„Wir wollen in Zukunft nicht Natur und Wolf pflegen, während die Nahrungsmittel aus dem Ausland kommen“, sagte Dierkes bei der ISN-Versammlung. Unterstützung kam von Gastrednerin Ursula Heinen-Esser (CDU), Landwirtschaftsministerin von Nordrhein-Westfalen. Die Bauern vor Ort müssten gestärkt werden, größere Importmengen aus dem Ausland seien nicht die Lösung der hiesigen Probleme. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass sich Tierwohl und Wirtschaftlichkeit nicht mehr ausschließen. Der Ministerin zufolge seien unter den derzeitigen Bedingungen gerade einmal die Hälfte der Schweinebauern in der Lage, ihre Ausgaben zu decken. Die Politik sei deshalb in der Pflicht, einheitliche Strukturen zu schaffen und Hürden abzubauen, forderte Dierkes. Es sei den Schweinehaltern ansonsten nicht möglich, in absehbarer Zeit ihre Ställe nach den modernen Anforderungen umzubauen.

Werden die Bestrebungen der Bauern, Umweltschutz und Tierwohl zu verbessern, überhaupt von den Kunden honoriert?

Einer aktuellen Studie der Hochschule Osnabrück zufolge sind gerade einmal 16 Prozent der Käufer bereit, mehr Geld für Fleisch auszugeben, das mit einem Tierwohllabel versehen ist. Akzeptiert haben die Kunden bei der Studie nur Preiserhöhungen von bis zu 13 Prozent. Artikel, bei denen rund 30 Cent draufgeschlagen wurde, gingen im Anschluss deutlich seltener über die Ladentheke.

Ministerin Heinen-Esser begrüßt die Initiative für das Tierwohl-Label der Bundesregierung, das ab 2020 zum Einsatz kommen soll, dennoch. Das Label müsse jedoch per Bundesverordnung zur Pflicht gemacht werden. Nach bisheriger Planung können Bauern freiwillig an der Initiative teilnehmen und mit der Kennzeichnung anzeigen, dass ihre Tiere unter anderem einen größeren Auslauf haben und mehr Stroh bekommen.