Düsseldorf. Zahlungsgewohnheiten sind zählebig, besonders in Deutschland. Hier wird nach wie vor meist mit Bargeld bezahlt. Doch der Markt ist in Bewegung gekommen, seit im vergangenen Jahr Google Pay, Apple Pay und weitere Angebote für das Bezahlen mit dem Smartphone gestartet sind.

Das mobile Bezahlen nimmt langsam Fahrt auf in Deutschland. Seitdem die Sparkassen im Juli vergangenen Jahres ihre App Mobiles Bezahlen gestartet haben, wurde das Programm bis zum Januar 400000-mal heruntergeladen, wie der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) gestern mitteilte. Mehr als eine Million mal hätten Sparkassen-Kunden bereits per Smartphone gezahlt, sagte DSGV-Sprecher Thomas Rienecker. Mit der Resonanz sei man „sehr zufrieden“.

Die „Mobiles-Bezahlen-App“ der Sparkassen erlaubt es den Kunden, ihre Girocard oder Kreditkarte auf dem Smartphone zu hinterlegen und damit bei vielen Händlern zu bezahlen. Der Kunde benötigt dafür ein Android-Smartphone und der Händler ein Kartenterminal, das die Drahtlostechnik NFC beherrscht. Ein ähnliches Angebot brachten im Sommer 2018 fast zeitgleich die Volks- und Raiffeisenbanken an den Start, auch die amerikanischen Tech-Riesen Google und Apple sind mit ihren Angeboten Google Pay und Apple Pay seit 2018 in Deutschland vertreten.

Der Einzelhandel steht dem Bezahlen per Smartphone aufgeschlossen gegenüber, wie eine Händlerbefragung des Kölner Forschungsinstituts EHI Retail zeigt. „Vier von fünf großen Händlern haben inzwischen Kontaktlos-Terminals. Beim Mittelstand wird jetzt kräftig nachgerüstet“, sagte Horst Rüter, EHI-Zahlungsverkehrsexperte, am Dienstag bei der Präsentation der Befragung in Düsseldorf.

Es tut sich etwas im Bargeldland Deutschland. Doch von einer Revolution zu sprechen wäre verfrüht. Viele Bürger sehen dem Bezahlen per Smartphone mit gemischten Gefühlen entgegen, wie das EHI in einer Verbraucherumfrage herausgefunden hat. Nur ein gutes Drittel der Befragten steht dem sogenannten mobilen Bezahlen aufgeschlossen gegenüber, fast zwei Drittel zeigten sich skeptisch. Es sind vor allem Sicherheitsbedenken, die die Skeptiker umtreiben. Auf dieser Grundlage geht das Handelsforschungsinstitut von potenziell 20 Millionen Nutzern in Deutschland aus. Verglichen damit nehmen sich die bisherigen Nutzerzahlen bescheiden aus.

Kontaktloses Zahlen per Karte gängig

Das Bezahlen per Smartphone steckt noch in den Kinderschuhen, dagegen ist das kontaktlose Bezahlen per Giro- oder Kreditkarte inzwischen gängig. „Jede fünfte Girocardtransaktion ist mittlerweile kontaktlos“, sagt EHI-Fachmann Rüter. „Solange nur Visa und Mastercard kontaktloses Bezahlen angeboten haben, war das ein vernachlässigbares Pflänzchen. Aber seit im letzten Jahr die Sparkassen mit der Girocard kontaktlos starteten, geht das Thema ab wie eine Rakete.“Zahlen in 15 Sekunden

Dennoch: Bargeld spielt nach wie vor eine überragende Rolle im Zahlungsverkehr. Rund drei von vier Transaktionen im Handel oder in der Gastronomie wurden mit Banknoten und Münzen getätigt, wie aus einer Untersuchung der Bundesbank hervorgeht. Dabei gilt: Je kleiner der Betrag, umso eher wird mit Papier und Metall gezahlt. Beträge bis 5 Euro werden zu 96 Prozent in bar beglichen.

Das Bild von der Bargeldnation Deutschland ändert sich allerdings – langsam, aber stetig hat der bargeldlose Zahlungsverkehr in den vergangenen Jahren an Boden gewonnen. So fiel der Bargeldanteil am Umsatz im Jahr 2017 unter die 50-Prozent-Marke – zum ersten Mal, seit die Bundesbank 2008 mit ihren Erhebungen begann. Immer öfter zücken die Kunden ihre Giro- oder Kreditkarten, wenn sie im Geschäft, in der Tankstelle oder auch im Restaurant ihre Rechnung begleichen. Dennoch: Etwa neun von zehn Deutschen wollen laut Bundesbank auch in Zukunft nicht auf Bargeld verzichten.

"Barzahlung am günstigsten und schnellsten"

Und die Bundesbank lieferte ihnen kürzlich auch gute Gründe dafür – zumindest auf den ersten Blick. „An der Ladenkasse ist die Barzahlung noch immer das schnellste und kostengünstigste Zahlungsmittel“, sagte Bundesbank-Vorstand Johannes Beermann in Frankfurt. Eine durchschnittliche Barzahlung an der Ladenkasse dauert gut 22 Sekunden und kostet rund 24 Cent je Transaktion, wie aus der gemeinsamen Untersuchung der Bundesbank und des Handelsinstitutes EHI hervorgeht. Allerdings ist die Barzahlung vor allem im Vergleich zur Kartenzahlung mit PIN oder Unterschrift schneller. Kontaktloses Bezahlen – ob per Karte oder Smartphone – dauert lediglich rund 15 Sekunden und schlägt damit die Barzahlung. Das gilt zumindest bei Beträgen unter 25 Euro, für die keine PIN-Eingabe nötig ist.

Es ist vor allem der Zeitvorteil, der dafür spricht, dass das kontaktlose Bezahlen mit Handy oder Karte in Zukunft weiter zunehmen wird. „Fakt ist, dass man heute durch mobiles Bezahlen in der Lage ist, die Vorgänge an der Kasse deutlich zu beschleunigen“, ist EHI-Experte Rüter überzeugt. Was spricht dabei für das Smartphone, was für die Karte? Nach Ansicht des DSGV-Zahlungsverkehrsexperten Axel Weiß liegt die Antwort auf der Hand: „Das Smartphone hat man in der Regel griffbereit und oft eher zur Hand als die Geldbörse.“