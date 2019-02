Das Werk in Swindon ist Hondas einzige Fertigungsstätte in Europa. Foto: Kiyoshi Ota/EPA/dpa

Tokio. Der japanische Autobauer Honda schließt sein Werk in Großbritannien. Das gab der Konzern bekannt. Das Werk in Swindon ist Hondas einzige Fertigungsstätte in Europa.