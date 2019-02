Die Preise für Wohnimmobilien in Städten zogen 2018 um mehr als acht Prozent an. Foto: Fabian Sommer

Berlin. Schon fast ein Jahrzehnt dauert der Immobilienboom in Deutschland an - und macht Wohnungen für viele Bundesbürger gerade in den Städten unerschwinglich. Wie haben sich die Mieten 2018 in den Metropolen und abseits davon entwickelt? Steigen die Kaufpreise weiter ungebremst?